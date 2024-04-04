Чим корисний чорний перець і чим він відрізняється від запашного

Чорний перець. Фото: Freepik

Чорний і запашний перець — невід'ємний елемент багатьох рецептів, який не тільки додає пікантності та аромату стравам, але й має безліч корисних властивостей для здоров'я. Дізнайтеся, як використовувати чорний перець у різних стравах і навіщо цю спецію додають у каву.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Відмінності між чорним перцем і запашним

Запашний перець і чорний — два різні види перцю, кожен з яких має свої унікальні характеристики. По-перше, слід зазначити, що "чорний перець" — це загальна назва, яка часто використовується для опису перцю в сушеному вигляді, а "запашний перець" зазвичай відноситься до плодів одного певного виду рослини — Piper nigrum, або чорного перцю.

Запашний перець, також відомий як плоди запашного дерева, зазвичай має більш круглу, гладку форму і світліший колір, ніж чорний перець. Чорний перець, з іншого боку, найчастіше має більш витягнуту форму та темніший колір.

Аромат та смак

Запашний перець має більш солодкий і багатий аромат з легкими цитрусовими та квітковими нотками. Смак запашного перцю часто описується, як м'якший і солодкуватий. При цьому чорний перець має більш гостру, пряну і насичену смакову палітру з яскраво вираженими перцевими нотками.

Чорний перець. Фото: Freepik

Застосування у кулінарії

Запашний перець зазвичай використовується в ніжніших стравах, таких як випічка, десерти, соуси і маринади, де його більш солодкуватий смак може доповнити інші інгредієнти.

Чорний перець, завдяки своїй гостроті, часто використовується в більш ситних та пряних стравах, таких, як м'ясні страви, супи, соуси та маринади, де його аромат та смак можуть надати їжі насиченість та глибину смаку.

Чим корисний чорний та запашний перець

Чорний і запашний перець обидва мають цілу низку корисних властивостей і можуть принести багато користі для здоров'я.

Антиоксидантні властивості

Обидва види перцю містять антиоксиданти, такі як вітамін С та каротиноїди, які допомагають захищати організм від впливу вільних радикалів та зміцнюють імунну систему.

Поліпшення травлення та метаболізму

Перець стимулює вироблення шлункового соку, що сприяє кращому перетравленню їжі та покращує травлення. Речовини, що містяться в перці, можуть стимулювати метаболічні процеси в організмі, що може сприяти втраті ваги та покращенню обміну речовин.

Протизапальні властивості

Активні компоненти перцю мають протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити запалення в організмі та зменшити ризик розвитку різних захворювань. Перець сприяє розширенню судин та покращенню кровообігу, що може допомогти знизити тиск та покращити кровопостачання органів та тканин.

Підтримка здоров'я шкіри

Антиоксиданти, що містяться в перці, можуть допомогти зменшити вплив вільних радикалів на шкіру, запобігаючи передчасному старінню та сприяючи здоровому вигляду шкіри.

Антибактеріальні властивості

Деякі дослідження показують, що екстракти перцю можуть мати антибактеріальні властивості і допомагати в боротьбі з різними інфекціями.

Як правильно використовувати чорний та запашний перець

Чорний перець. Фото: Freepik

Мелений перець

Молотий чорний або запашний перець додають до страв наприкінці приготування для посилення смаку. Вони чудово поєднуються з м'ясом, рибою, овочами та супами.

Перець у зернах

Цілі зерна перцю можна додавати до страв під час приготування для інтенсивнішого аромату. Вони часто використовуються при маринуванні м'яса, приготуванні соусів та оцтів.

Перець у поєднанні з іншими спеціями

Чорний та запашний перець добре поєднуються з іншими спеціями, такими як кориця, гвоздика, імбир та куркума. Їх можна додавати в різні приправи та приготовані страви для створення цікавого та насиченого смаку.

Перець у домашніх приправах

Можна приготувати власну приправу, додавши мелений або цілий перець у поєднанні з іншими спеціями на ваш смак. Така приправа підійде для багатьох страв і надасть їм особливого смаку.

Перець у каві

У деяких кулінарних країнах додають щіпку перцю в каву, щоб надати йому неповторного смаку і аромату.

Важливо пам'ятати, що чорний та запашний перець слід використовувати з обережністю, особливо якщо ви не звикли до гострої їжі. Додайте перець поступово, пробуючи страву та регулюючи кількість спецій залежно від вашого смаку.

Раніше ми писали про три головні спеції від старості та хвороб, які мають бути в раціоні щодня.

Ще ми розповідали про ідеальну суміш спецій та прянощів для супів, які можна змішати самостійно.

Радимо ознайомитися з інформацією про сушений часник — користь та шкода для організму.

Також ми розповідали про прості поради, як виростити зелену цибулю в домашніх умовах — три найкращі способи.