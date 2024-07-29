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Чим можна замінити цибулю в приготуванні страв

29 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Якими продуктами можна замінити цибулю у приготуванні – список
Ріпчаста цибуля. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Цибуля є невід'ємним інгредієнтом у багатьох кулінарних рецептах, надаючи стравам унікального смаку та аромату. Однак, існують випадки, коли цибуля може бути замінена з різних причин: алергія, дієтичні обмеження, смакові уподобання або бажання експериментувати з новими смаками.

Новини.LIVE розкажуть про альтернативи, які можна використовувати замість цибулі у приготуванні страв, та їх характеристики.

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Зелена цибуля

Зелена цибуля, також відома як цибуля-шалот, може бути відмінною заміною звичайної цибулі. Вона має м'якший і свіжіший смак, який чудово підходить для салатів, супів, омлетів та інших страв. Зелену цибулю можна використовувати як у сирому, так і у приготованому вигляді.

Зелена цибуля

Цибуля-порей має більш ніжний і солодкуватий смак порівняно із звичайною цибулею. Вона ідеально підходить для супів, тушкованих страв, запіканок та пирогів. Білу та світло-зелену частини цибулі-порею можна нарізати тонкими кільцями і використовувати, як заміну цибулі.

чим замінити цибулю
Спеції та перець. Фото: Freepik

Часник

Часник може бути відмінною заміною цибулі, особливо якщо ви хочете додати пікантності та аромату вашій страві. Він чудово поєднується з м'ясом, рибою, овочами та соусами. Використовуйте подрібнений або нарізаний часник, залежно від рецепту.

Селера

Селера має хрустку текстуру і свіжий смак, який може замінити цибулю в супах, рагу і салатах. Наріжте стебла селери дрібними шматочками і додайте в страву. Селера також відмінно підходить для соусів і запіканок.

чим замінити цибулю при приготуванні страв
Цибуля та часник. Фото: Freepik

Цибульний порошок

Цибулевий порошок — це сушена і подрібнена цибуля, яка може бути зручною альтернативою свіжій цибулі. Він зберігає смак та аромат цибулі, але не додає текстури. Використовуйте його в супах, соусах, маринадах та м'ясних стравах.

Паприка

Паприка не замінить цибулю по смаку, але додасть страві яскравість і легку насолоду. Використовуйте солодку або копчену паприку у соусах, маринадах та тушкованих стравах. Вона надасть приємного аромату та кольору.

Імбир

Імбир додасть страві пікантності та свіжості. Його можна використовувати в азіатській кухні, супах, соусах та маринадах. Імбир чудово поєднується з рибою, м'ясом та овочами.

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