Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Чому квашена капуста стає не смачною — правила зберігання arrow

Чому квашена капуста стає не смачною — правила зберігання

27 грудня 2024 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чому квашена капуста втрачає смак і хрусткість — головні правила зберігання.
Квашена капуста. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квашена капуста — улюблений зимовий делікатес, але неправильне зберігання може зіпсувати її смак і текстуру. Дотримуйтесь простих правил, щоб насолоджуватися ароматною та хрусткою капустою протягом усього сезону. 

Новини.LIVE розкажуть, як уникнути таких ситуацій і зберегти капусту в ідеальному стані.

Читайте також:

Квашена капуста — це не лише традиційна страва, а й джерело корисних вітамінів і мікроелементів, які так потрібні взимку. Але іноді, навіть якщо капусту правильно приготували, вона може втратити свою хрусткість, стати м’якою, несмачною або навіть неприємно пахнути. Основна причина — неправильне зберігання. 

Чому капуста втрачає смак і текстуру

як правильно зберігати квашену капусту
Квашена капуста в банці. Фото: Freepik

Порушення температурного режиму

Найкраща температура для зберігання квашеної капусти — від 0 до +4 °C. Якщо температура буде вищою, процес ферментації продовжиться, капуста почне перекисати, втрачаючи смак і хрусткість. У надто холодних умовах, наприклад, у морозильній камері, вона втратить свою текстуру і стане водянистою після розморожування.

Недостатній рівень розсолу

Розсіл — це ключовий елемент, що зберігає капусту свіжою та хрусткою. Якщо капуста не повністю покрита розсолом, верхні шари можуть підсихати або вкриватися цвіллю. Це негативно впливає на смак і запах.

Невідповідний посуд

Металеві чи пластикові контейнери для зберігання капусти не підходять. Метал може вступати в реакцію з кислотою, що погіршить смак капусти. Пластик може вбирати запахи та забарвлення. Найкраще використовувати скляний, керамічний або емальований посуд.

Погане ущільнення капусти

Під час закваски важливо ретельно утрамбувати капусту, щоб видалити повітря. Наявність кисню може викликати процеси гниття у верхніх шарах, що вплине на якість продукту.

Як правильно зберігати квашену капусту

Ідеальними місцями для зберігання квашеної капусти є холодильник, підвал чи льох. Головне — забезпечити стабільну температуру без різких перепадів.

Контролювати рівень розсолу

Завжди стежити, щоб капуста була повністю занурена в розсіл. Якщо його стало недостатньо, можна додати трохи підсоленої води (1 ст. л. солі на 1 л води).

Використовувати правильний посуд

Для зберігання обрати скляні банки з щільно закритими кришками або спеціальні емальовані відра. Уникати пластикових контейнерів та металевих ємностей.

Уникати частого перемішування

Перемішування квашеної капусти руйнує її текстуру. Брати її потрібно акуратно, ложкою чи виделкою, не порушуючи структуру інших шарів.

Додати спеції чи листя хрону

Якщо ви зберігаєте капусту тривалий час, додайте в розсіл листя хрону чи гірчичний порошок. Вони допоможуть зберегти хрусткість та запобігти утворенню цвілі.

Що робити, якщо капуста вже зіпсувалася

Якщо на верхньому шарі з’явилася цвіль, її потрібно акуратно зняти, а капусту промити та перекласти в чистий посуд із новим розсолом. Але якщо продукт має різкий неприємний запах або смак, краще не ризикувати і утилізувати його.

Висновок

Квашена капуста — це простий, але делікатний продукт, який потребує правильного зберігання після приготування. Дотримуючись усіх правил зберігання, ви зможете довго насолоджуватися її хрусткістю, насиченим смаком і користю для здоров’я. Зберігайте правильно — і капуста стане вашим улюбленим доповненням до страв протягом усієї зими. 

Раніше ми писали, коли квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем.

Ще ми розповідали, як зрозуміти, що квашена капуста зіпсувалася — головні ознаки.

Ще ми писали про те про 100% спосіб — як визначити, чи підходить капуста для квашення.

рецепти лайфхаки капуста квашена капуста закуска

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:23 Усик став найкращим боксером століття — де брати Клички

00:30 Коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК

00:04 Чи звільнять скандального викладача КНУ — ректор розкрив деталі

00:01 Реал отримав гарну пропозицію за Куртуа — Луніну не радіти

26 грудня 2024

23:49 Завершити не можна продовжити — Путін про війну в Україні

23:42 Жорін пояснив, чому у Третій штурмовій найменший відсоток СЗЧ

23:29 Засудили харків'янина, який втік до РФ і ширить фейки про Україну

23:21 Легендарний Недвед поїхав працювати до Саудівської Аравії

23:15 Пів дня без світла у Львові — хто підпадає під відключення завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

01:23 Усик став найкращим боксером століття — де брати Клички

00:30 Коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК

00:04 Чи звільнять скандального викладача КНУ — ректор розкрив деталі

00:01 Реал отримав гарну пропозицію за Куртуа — Луніну не радіти

26 грудня 2024

23:49 Завершити не можна продовжити — Путін про війну в Україні

23:42 Жорін пояснив, чому у Третій штурмовій найменший відсоток СЗЧ

23:29 Засудили харків'янина, який втік до РФ і ширить фейки про Україну

23:21 Легендарний Недвед поїхав працювати до Саудівської Аравії

23:15 Пів дня без світла у Львові — хто підпадає під відключення завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:09 У Запоріжжі підліток підпалив авто ЗСУ — як його покарав суд

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку