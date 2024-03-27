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Як купити свіжу червону рибу та визначити якість

27 березня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Як зрозуміти, що червона риба свіжа
Прилавок із червоною рибою. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Вишукана червона риба, з її ніжним смаком, завжди привертає увагу поціновувачів морепродуктів. Однак вибір свіжої та якісної риби може стати справжнім випробуванням.

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Як вибрати свіжу рибу

Вибір свіжої червоної риби може бути ключовим моментом для приготування смачної та корисної страви. Ось кілька порад, які допоможуть вам визначити якість риби та зробити правильний вибір при покупці.

Зовнішній вигляд

Зверніть увагу на зовнішній вигляд риби. Вона повинна мати яскравий, блискучий зовнішній вигляд без ознак плям чи слизу. Чим свіжіша риба, тим привабливішим буде її зовнішній вигляд.

Запах риби

Червона риба повинна мати свіжий та морський запах, що нагадує океанський бриз. Уникайте покупки риби з різким або незвичайним запахом, який може вказувати на її псування.

Очі риби

Очі риби повинні бути ясними, опуклими та світлими, без помутнінь чи погляду вниз. Це ознака того, що риба свіжа.

Зябра риби

Відкрийте зябра риби та оцініть їх колір. Вони мають бути яскраво-червоними чи рожевими, без ознак темних чи слизових областей. Зябра також повинні бути вологими та чистими.

Текстура риби

При покупці філе червоної риби звертайте увагу на його текстуру. М'ясо має бути пружним, не липким або надто м'яким. Якщо можливо, торкайтеся риби — вона повинна бути холодною на дотик.

Дата упаковки

Зверніть увагу на дату упаковки або термін придатності риби. Переважно вибирати рибу з найсвіжішою датою упаковки.

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Червона риба. Фото: Freepik

Пам'ятайте, що свіжа червона риба - це не тільки смачне задоволення, але й джерело цінних поживних речовин, таких як жирні кислоти омега-3 і білок.

Чим корисні червоні сорти риби

Червоні сорти риби, такі як лосось, форель, горбуша та сьомга є цінним джерелом поживних речовин і мають безліч корисних властивостей для здоров'я.

Омега-3 жирні кислоти

Червоні риби багаті на омега-3 жирні кислоти, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я серця та судин. Вони допомагають знижувати рівень холестерину в крові, покращують кровообіг та знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Білок

Риба є чудовим джерелом високоякісного білка, необхідного для зростання та ремонту тканин в організмі. Білок з риби легко засвоюється та містить усі необхідні амінокислоти.

Вітаміни та мінерали

Червоні сорти риби містять вітаміни групи В, вітамін D, вітамін Е, залізо, цинк, магній та інші важливі мінерали. Ці поживні речовини відіграють ключову роль у підтримці здоров'я кісток, імунної системи, зору та всього організму.

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Червона риба. Фото: Freepik

Антиоксиданти

Риба багата на антиоксиданти, такі як селен і астаксантин, які допомагають захищати клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, і зміцнюють імунну систему.

Поліпшення когнітивних функцій

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в червоній рибі, сприяють покращенню когнітивних функцій та підтримці здоров'я мозку. Вони можуть знижувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань.

Регулярне вживання червоної риби в харчуванні може позитивно вплинути на здоров'я та благополуччя людини, роблячи її важливим компонентом збалансованого раціону.

Раніше ми писали про рибу, яка корисніша за червону, але дешевше втричі — сповільнює старіння.

Також ми розповідали в які дні можна їсти рибу у Великий піст перед Великоднем.

Ще ми писали, чим насправді корисний оселедець і чому його важливо їсти взимку.

їжа
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лосось

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