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Як правильно нарізати м'ясо на шашлик

30 квітня 2024 20:30
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Яніна Томенко
Редактор
Як нарізати м&#39;ясо для шашлику - рекомендації.
Шашлик та помідори. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Вміння правильно нарізати м'ясо для шашлику — ключовий момент у досягненні ідеального смаку та текстури. Ми розглянемо основні принципи нарізки м'яса і дамо корисні поради, щоб ваш шашлик завжди був соковитим, ніжним та ароматним.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вибір м'яса

Перший крок — вибрати відповідне м'ясо. Найкраще підходять м'ясні шматки з невеликою кількістю жиру, такі як свинина, баранина, яловичина чи курка. Оптимальними частинами для шашлику є лопатки, вирізка або стегно.

Розмір шматків

Важливо нарізати м'ясо на однаково великі шматки, щоб вони поступово пропеклися. Зазвичай розмір шматків становить приблизно 2-3 см завдовжки, але можна варіювати в залежності від переваг.

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Шашлик та помідори. Фото: Freepik

Відрізання від жил та жиру

Перед нарізкою бажано видалити жили та великі жирові відкладення. Це допоможе м'ясу краще просочитися маринадом і поступово просмажитися.

Нарізка під кутом

Нарізайте м'ясо під кутом до волокон. Це дозволить шашлику залишатися соковитим та ніжним після приготування.

Маринування

Після нарізки м'ясо слід замаринувати. Маринад може складатися з оливкової олії, спецій, лимонного соку, часнику та інших інгредієнтів на ваш смак. М'ясо рекомендується залишити в маринаді як мінімум на кілька годин або навіть краще на ніч, щоб воно максимально ввібрало аромати та набуло ніжного смаку.

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Шашлик та гранат. Фото: Freepik

Нанизування м'яса на шампури

Після маринування нарізане м'ясо нанизується на шампури, попередньо змочені у воді, щоб запобігти прилипанню м'яса. Зазвичай на шампур нанизують кілька шматків м'яса, чергуючи їх із овочами чи фруктами для різноманітності смаку.

Правильно нарізане та приготовлене м'ясо стане основою для смачного та ароматного шашлику, який порадує всіх гостей на святковому столі!

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