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Як правильно зберігати салат, щоб він залишався свіжим і хрустким

5 травня 2024 09:05
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Яніна Томенко
Редактор
Декілька рекомендацій, як зберігати салат, щоб він не зіпсувався в холодильнику
Листя салату. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Листя салату дуже смачна і хрумка зелень. Але, на жаль, вони зберігаються в холодильнику не довго. Є кілька рекомендацій, які допоможуть зберегти їхню свіжість. 

Про це повідомив Новини.LIVE.

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Щоб зберегти листя салату свіжим і хрустким, важливо правильно їх зберігати. 

Промивання та висушування

Перед зберіганням листя салату слід ретельно промити у холодній воді, щоб видалити бруд та залишки пестицидів. Після цього забезпечте їм добре висушування, використовуючи серветки або суху тканину. Уникайте зберігання мокрого листя, оскільки це може сприяти розвитку гнилі.

Зберігання листя салату вологим

Листя салату найкраще зберігати вологими, щоб запобігти їх в'яненню. Для цього можна використовувати спеціальні контейнери для зберігання овочів з вбудованими зволожувачами або просто покласти листя в пластиковий пакет або контейнер, попередньо додавши трохи води. Оберніть листя салату у вологі паперові рушники або серветки, щоб зберегти вологу.

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Листя салату. Фото: Freepik

Зберігання у холодильнику

Листя салату найкраще зберігати у холодильнику. Помістіть їх у відсік для овочів або на нижню полицю, де забезпечується більш висока вологість та стабільніша температура. Уникайте зберігання салату у близькому контакті з овочами та фруктами, які виділяють етилен — газ, який сприяє прискореному в'янню листя.

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Листя салату. Фото: Freepik

Слідкуйте, щоб листя салату не пом'ялося

Не стискайте листя салату, щоб запобігти пошкодженню та в'яненню. Поставте їх у контейнер або пакет так, щоб вони мали достатньо місця для дихання.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете продовжити свіжість листя салату та насолоджуватися свіжими салатами та закусками протягом тривалого часу.

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салат
весняний салат
зберігання продуктів

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