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Як приготувати домашній кисломолочний сир — прості поради

22 січня 2025 00:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як приготувати домашній кисломолочний сир — простий рецепт з перевіреними порадами
Кисломолочний сир. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготувати домашній кисломолочний сир — це простіше, ніж здається! З декількох інгредієнтів ви отримаєте свіжий і корисний продукт. Дотримуйтесь наших порад і насолоджуйтесь ідеальним сиром у домашніх умовах.

Новини.LIVE розкажуть про поради, які допоможуть зробити ваш сир ніжним, ароматним і корисним.

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Домашній кисломолочний сир — це не лише смачний і корисний продукт, а й можливість відчути задоволення від того, що ви створили щось власноруч. Приготувати його у домашніх умовах значно простіше, ніж може здатися. 

Що потрібно для домашнього сиру

Для приготування кисломолочного сиру вам знадобляться всього три базові інгредієнти:

  • Молоко: найкраще використовувати свіже домашнє молоко. Якщо такого немає, підійде магазинне, але з високим відсотком жирності (3,2% і більше).
  • Закваска: це може бути сметана, йогурт або спеціальна закваска для кисломолочних продуктів.
  • Час: сир потребує терпіння, адже процес сквашування не можна прискорити.

Покроковий рецепт приготування сиру

як приготувати кисломолочний сир вдома
Сир у тарілці. Фото: Freepik

1. Підготовка молока

Візьміть 2-3 літри молока та налийте його в каструлю.

Підігрійте молоко до кімнатної температури (близько 30-35°C), щоб запустити процес сквашування. Не перегрівайте, щоб не знищити корисні бактерії.

2. Додайте закваску

Додайте до молока 2-3 столові ложки сметани або натурального йогурту.

Ретельно перемішайте і накрийте каструлю кришкою або рушником.

Залиште молоко в теплому місці на 8-12 годин, поки воно не стане густим і кислуватим на смак.

3. Нагрівання для відділення сироватки

Поставте каструлю з густим молоком на слабкий вогонь. Підігрівайте його, постійно помішуючи, до тих пір, поки молоко не почне розділятися на сирні згустки та сироватку.

Не доводьте до кипіння! Температура має бути приблизно 60-70°C.

4. Відділення сироватки

Викладіть сирну масу на друшляк, застелений марлею.

Дайте стекти зайвій рідині (сироватці). Якщо хочете отримати більш сухий сир, щільно зав’яжіть марлю та підвісьте її над мискою на 1-2 години.

5. Зберігання

Перекладіть готовий сир у контейнер і зберігайте в холодильнику не більше 3-4 днів.

Поради для найкращого результату

Обирайте якісне молоко: чим свіжіше й натуральніше молоко, тим смачнішим буде сир.

Не поспішайте: дайте молоку достатньо часу для сквашування. Це впливає на текстуру та смак сиру.

Зберігайте сироватку: її можна використовувати для випічки, млинців або як корисний напій.

рецепт, як приготувати кисломолочний сир вдома
Кисломолочний сир. Фото: Freepik

Чому варто готувати сир удома

Ви точно знаєте, що у вашому сирі немає консервантів чи зайвих добавок.

Домашній сир зазвичай виходить дешевшим, ніж куплений у магазині.

Процес приготування приносить справжнє задоволення, особливо коли результат перевершує очікування.

Раніше ми писали, чим можна замінити вершки — знадобиться олія та молоко.

Також ми розповідали, як перевірити якість згущеного молока ще в магазині та вдома.

Ще ми розповідали, кому не можна їсти сир.

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