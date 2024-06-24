Як приготувати смажені пельмені — покроковий опис

Пельмені на сковороді. Фото: Freepik

Приготування пельменів на сковороді — це не тільки швидкий та смачний спосіб, але й можливість додати різноманітність у традиційну страву. За допомогою цього методу можна досягти апетитної скоринки та насиченого смаку.

Новини.LIVE. розкажуть про покроковий процес приготування пельменів на сковороді.

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Приготування пельменів на сковороді — це простий і швидкий спосіб урізноманітнити звичну страву. Дотримуючись цього рецепту, ви отримаєте апетитні пельмені з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою.

Сирі пельмені. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

пельмені (свіжі чи заморожені) 500 г;

вода 100 мл;

олія 2-3 ст. ложки;

вершкове масло 1 ст. ложка (за бажанням);

цибуля 1 штука (за бажанням);

сіль і перець;

свіжа зелень (кріп, петрушка).

Спосіб приготування

Виберіть сковороду із товстим дном, яка рівномірно розподіляє тепло. Підійде і чавунна і антипригарна сковорода. Нагрійте сковороду на середньому вогні і додайте олію. Якщо ви хочете додати вершковий смак, покладіть разом із олією та столову ложку вершкового масла.

Викладіть пельмені на розігріту сковороду на один шар. Переконайтеся, що вони не торкаються один одного, щоб рівномірно обсмажити кожну сторону. Обсмажуйте пельмені на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку. Зазвичай це займає 3-5 хвилин.

Коли пельмені підрум'яняться з одного боку, акуратно переверніть їх на інший бік. Влийте у сковороду 100 мл води. Будьте обережні, щоб не обпектися парою.

Накрийте кришкою сковороду і зменшіть вогонь до середнього. Тушкуйте пельмені близько 5-7 хвилин, поки вода повністю не випарується. Це дозволить пельменям повністю приготуватись усередині.

Після того як вода випарується, зніміть кришку та збільшіть вогонь до середнього. Обсмажуйте пельмені ще 2-3 хвилини, щоб вони придбали хрустку скоринку з усіх боків.

Перекладіть готові пельмені на тарілку. За бажанням можна посипати їх дрібно нарізаною цибулею, попередньо обсмаженою на сковороді до золотистого кольору.

Прикрасьте страву свіжою зеленню, такою як кріп чи петрушка. Подавайте пельмені гарячими зі сметаною, оцтом, соєвим соусом або будь-яким іншим соусом на ваш смак.

Поради та рекомендації

Якщо ви використовуєте пельмені заморожені, не розморожуйте їх перед приготуванням. Вони можуть втратити форму та злипнутися.

Для різноманітності смаку можна додати до сковороди разом із пельменями нарізані овочі (наприклад, морква, солодкий перець) чи гриби.

Експериментуйте з додаванням різних спецій та трав, таких як часник, паприка або прованські трави, щоб надати страві нового аромату.

Пельмені на сковороді добре поєднуються з різними соусами. Спробуйте подати їх із часниковим соусом, майонезом із зеленню або гострим томатним соусом.

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