Статуетка змії. Фото: Freepik

Готуєтеся до зустрічі Нового року та хочете, щоб 2025-й став роком удачі та благополуччя? Дізнайтеся, які елементи декору та прикраси столу допоможуть залучити гроші та щастя до будинку, а також подарують вашому святу атмосферу процвітання.

Новини.LIVE розкажуть про те, як прикрасити новорічний стіл, щоб залучити гроші та удачу у 2025 році.

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Новий рік — це не лише час для свят, а й особливий момент, коли багато хто вірить у силу традицій та символів. Існує безліч способів прикрасити новорічний стіл так, щоб він приносив удачу та благополуччя у новому році. У 2025 році, році Змії, важливо звернути увагу на символіку, яка сприятиме притягуванню грошей та процвітання.

Колірна гама столу

Для року Змії у 2025 році переважають відтінки зеленого, золотого та сріблястого. Зелений колір асоціюється зі зростанням, процвітанням та благополуччям, а золотий та срібний символізують багатство та успіх. Використовуйте зелені скатертини, серветки або свічки, а також додайте елементи золота та срібла у сервірування посуду, наприклад, через столові прилади або декор.

Змія у шапці. Фото: Freepik

Символіка року Змії

Змія – це не лише таємничий, а й дуже сильний символ. Прикраси із зображенням змії або її стилізовані елементи, такі як фігурки, картини або навіть декоративні тарілки можуть допомогти створити атмосферу удачі та гармонії. Ставте такі фігурки на стіл або використовуйте їх як центральні елементи декору.

Фрукти для залучення багатства

Символи достатку та благополуччя часто пов'язані з певними фруктами. Мандарини та апельсини, наприклад, вважаються символами багатства, тому обов'язково розмістіть їх на святковому столі. Крім того, хурма, гранат та яблука також є символами достатку та щастя. Чим більше таких фруктів на столі, тим вища ймовірність залучити удачу та гроші у наступному році.

Зелені рослини та квіти

Не забувайте про зелень та кімнатні рослини, які можуть стати не лише прикрасою столу, але й символами удачі. За повір'ям, рослини з круглим листям, наприклад, грошове дерево або хлорофітум, приваблюють гроші та добробут. Використовуйте їх як декор або навіть як центральні елементи на столі.

Правильне розподілення продуктів та страв

На столі можна розставити страви таким чином, щоб вони гармонійно поєднувалися не лише за смаком, а й за їхньою символічною роллю. Наприклад, страви з куркою, рибою, м'ясом чи морепродуктами символізують зростання та розвиток, а чорний хліб та горіхи – довгоочікувані зміни та стабільність. Подавайте також салати з чорним рисом чи сочевицею, які пов'язані з матеріальним благополуччям.

Свічки та світильники

Світло символізує удачу та щастя, тому використання свічок на новорічному столі не лише створить атмосферу затишку та тепла, а й приверне удачу. Цього року варто обрати свічки зеленого, золотого чи білого кольору. Також можна використовувати світлодіодні гірлянди, щоб додати яскравих акцентів та створити чарівну атмосферу.

Використання символів удачі

Не забудьте розмістити на столі такі символи, як підкови, монети, зображення золотих рибок або зірок, які слугуватимуть додатковими оберегами для вашої родини та привабити успіх. Дехто вважає, що такі дрібниці можуть відіграти важливу роль у зміцненні успіху та залученні фінансового потоку до будинку.

Святкові напої

Вибираючи напої для новорічного столу, зверніть увагу на шампанське та ігристе вино. Ці напої часто асоціюються зі святами, радістю та багатством. Якщо ви хочете наголосити на фінансовому благополуччі, можна вибрати напої із золотими або срібними елементами в упаковці, що символізуватиме процвітання.

Кожен елемент, який ви додасте на стіл, матиме значення. Адже прикраса новорічного столу не лише створює атмосферу свята, а й може стати запорукою успіху та благополуччя наступного року. Важливо пам'ятати, що у новорічну ніч варто оточити себе тими речами та символами, які принесуть радість, щастя та стабільність у вашому житті.

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші.

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