Як посмажити цибулю, щоб вона вийшла із золотою скоринкою

Біла і синя цибуля. Фото: Freepik

Буває так, що при обсмажуванні цибулі вона стає прозорою. Є кілька рекомендацій, як смажити цибулю до золотої скоринки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Щоб підсмажити цибулю до золотистої скоринки, потрібний певний підхід і терпіння. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть досягти бажаного результату.

Дотримуючись цих порад і контролюючи процес, ви зможете досягти золотистої скоринки при смаженні цибулі.

Підготуйте цибулю

Наріжте цибулю тонкими півкільцями чи кубиками. Чим тонше ви її наріжете, тим швидше вона підрум'яниться.

Біла цибуля. Фото: Freepik

Підготуйте сковороду та олію

Розігрійте сковороду на середньому вогні і додайте достатню кількість олії (оливкова, соняшникова або інша олія) для покриття дна.

Додати цибулю

Після того як олія нагріється, акуратно додайте нарізану цибулю в сковороду. Поступово розподіліть її по дну пательні.

Синій лук. Фото: Freepik

Смажте на середньому вогні

Пам'ятайте, що ключовий момент у досягненні золотистої скоринки — це контроль температури. Не варто смажити цибулю на надто високому вогні, оскільки вона може обгоріти або підгоріти. Середній вогонь допоможе рівномірно підрум'янити цибулю без сильного підгоряння.

Періодично помішуйте

Регулярно помішуйте цибулю в сковороді, щоб вона рівномірно підрум'янилася з усіх боків. Це також допоможе уникнути її прилипання до дна сковороди.

Визначте готовність

Цибуля буде готова, коли стане м'якою і набуде золотисто-коричневого кольору. Це зазвичай займає від 10 до 15 хвилин, залежно від кількості цибулі та обраної температури.

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