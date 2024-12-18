Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети arrow

Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

18 грудня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як вибрати смачні мандарини без кісточок – корисні секрети
Мандарини в тарілці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Мандарини — це один із найпопулярніших фруктів взимку. Їх люблять за солодкий та соковитий смак, яскравий аромат і корисні властивості. Але часто постає питання, як вибрати справді смачні мандарини без кісточок, щоб насолоджуватися їх смаком повною мірою, без зайвих неприємних сюрпризів.

Новини.LIVE зібрали корисні поради, які допоможуть вам вибрати ідеальні мандарини для вашого столу.

Читайте також:

Зверніть увагу на сорт мандаринів

Не всі сорти мандаринів однаково смачні та без кісточок. Найбільш придатні для цього сорти Сатсума, Клементин і Тангело. Вони часто відрізняються відсутністю кісточок та мають солодкий, насичений смак.

у якому сорті мандарин немає кісточок
Мандарини на столі. Фото: Freepik

Перевірте зовнішній вигляд плода

Якість мандарину можна оцінити на його зовнішній вигляд. Він має бути яскраво-помаранчевим, без плям, тріщин та пошкоджень. Хороший мандарин має тонку гладку шкірку, яка легко знімається. Якщо шкірка жорстка або мандарин виглядає "сухим", швидше за все, його смак буде не таким соковитим.

Доторкніться до фрукту

Мандарин має бути пружним і не надто м'яким. Якщо він занадто твердий, це може означати, що він ще не дозрів. Якщо ж фрукт занадто м'який, можливо, він уже почав псуватися. Ідеальний мандарин — трохи пружний, з щільною м'якоттю.

Дізнайтесь про країну походження

Мандарини, вирощені в країнах з теплим кліматом, як правило, смачніші та соковитіші. Наприклад, мандарини з Іспанії, Марокко чи Туреччини часто мають яскраво виражений смак та мінімальну кількість кісточок.

null
Мандарини в ящику. Фото: Freepik

Запах

Запах мандарину також важливий. Якщо фрукт пахне солодко та яскраво, це хороша ознака того, що він свіжий та зрілий. Тьмяний або майже відсутній запах може свідчити, що мандарин був зібраний надто рано чи зберігався довго.

Відсутність кісточок

Не всі мандарини без кісточок, але це не означає, що знайти такі неможливо. Насамперед, вибирайте сорти, які відомі своєю відсутністю кісточок. Також, щоб переконатися у відсутності кісточок, можна акуратно надрізати шкірку та перевірити фрукт.

Мандарини, як і інші сезонні фрукти, краще купувати в їх пік сезону. Це час, коли вони найсолодші та соковитіші. Для мандаринів сезон зазвичай починається у листопаді та триває до січня. Купуючи мандарини в цей час, ви точно отримаєте свіжий і якісний продукт.

За допомогою цих простих порад ви зможете вибирати найсмачніші та соковитіші мандарини без кісточок, насолоджуючись їх смаком у холодну пору року.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою матеріалів про Новий рік Змії 2025

Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії.

Також ми писали про те, що категорично не можна ставити на новорічний стіл у рік Змії-2025.

Ще ми розповідали, які десерти поставити на святковий стіл у рік Змії, щоби привернути багатство.

Також ми писали про те, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025.

Радимо звернути увагу на рекомендації меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут.

фрукти зима мандарини цитрусові Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:21 З лікарні у військову частину — на Волині стався скандал з ТЦК

20:16 Місцями опади, місцями потепління — який прогноз погоди на завтра

20:12 Скарги на ТЦК — Лубінець повідомив, скільки отримав цього року

20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

20:00 Заміна військових документів — як це зробити

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

19:57 ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Україні, — Politico

19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

19:45 У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

19:28 Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2

20:21 З лікарні у військову частину — на Волині стався скандал з ТЦК

20:16 Місцями опади, місцями потепління — який прогноз погоди на завтра

20:12 Скарги на ТЦК — Лубінець повідомив, скільки отримав цього року

20:01 Як вибирати смачні мандарини без кісточок — корисні секрети

20:00 Заміна військових документів — як це зробити

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

19:57 ЄС хоче збільшити фінансову допомогу Україні, — Politico

19:52 В додатку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ

19:45 У НАЗК назвали, де зріс рівень корупції під час війни

19:28 Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2

19:23 Зеленський відреагував на пропозицію заморозити війну

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні