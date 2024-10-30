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Як вирізати гарбуз вдома — прості секрети прикраси до Геловіна

30 жовтня 2024 14:17
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як вирізати гарбуз до Геловіну 2024 — прості та ефективні секрети
Гарбуз для декору. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете прикрасити свій дім оригінальним гарбузом до Геловіну? Дізнайтеся прості секрети, як вирізати гарбуз вдома, навіть якщо ви новачок у цій справі. Легкі поради для створення справжнього святкового шедевру. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Компас і фарби

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Спосіб приготування 

Вирізання гарбуза до Геловіну — це веселе та творче заняття, яке привносить атмосферу свята у ваш дім. Але як зробити цей процес простим і водночас ефективним, навіть якщо ви новачок? Ось кілька секретів, які допоможуть вам швидко і легко вирізати гарбуз вдома, створивши справжній символ Геловіну.

Оберіть правильний гарбуз

Для вирізання найкраще підходять середні або великі гарбузи, які мають рівну поверхню і тверду шкірку. Такий гарбуз буде простіше вирізати, і його малюнок виглядатиме чіткішим. Окрім того, зверніть увагу на те, щоб плід не мав тріщин або м’яких ділянок, що можуть свідчити про початок псування.

Підготуйте необхідні інструменти

Щоб вирізати гарбуз, знадобляться кілька простих інструментів: великий ніж для зрізання верхньої частини, ложка для виймання м’якоті, а також тонкий ніж або спеціальний різак для деталей малюнку. Також підготуйте маркер, яким легко намалювати контур для вирізання.

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Малюнок на гарбузі. Фото: Скриншот YouTube @Compassifarby

Виріжте кришку гарбуза

Спочатку потрібно зрізати верхню частину гарбуза, щоб зробити кришку. Використовуйте великий ніж і зробіть круговий зріз біля хвостика. Ріжте під невеликим нахилом, щоб кришка надійно трималася на місці, коли її повернете на місце після вирізання. Знявши верх, ложкою вийміть насіння та м’якоть гарбуза.

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Вирізання гарбуза. Фото: Скриншот YouTube @Compassifarby

Накресліть і виріжте малюнок

Перед вирізанням малюнка намалюйте його на гарбузі маркером. Це може бути класична усміхнена гримаса, страшний монстр або будь-який інший візерунок, який вам подобається. Використовуйте тонкий ніж або спеціальний інструмент для вирізання по контуру, роблячи обережні та плавні рухи.

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Декор з гарбуза. Фото: Скриншот YouTube @Compassifarby

Щоб надати гарбузу чарівного вигляду, всередину можна поставити свічку або використовувати світлодіодні ліхтарики. Світло, що пробиватиметься через вирізані частини, створить неповторну атмосферу Геловіну. Якщо ви використовуєте свічку, не забувайте залишати кришку гарбуза злегка відкритою для доступу кисню.

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Декор з гарбуза. Фото: Скриншот YouTube @Compassifarby

Догляд за вирізаним гарбузом

Щоб гарбуз довше зберігав свіжий вигляд, обробіть зрізи вазеліном або спеціальним спреєм для захисту овочів. Це запобігатиме швидкому висиханню та псуванню. Тримайте гарбуз у прохолодному місці і намагайтеся не ставити його під прямі сонячні промені.

Поради для новачків

Якщо ви вперше вирізаєте гарбуз, починайте з простих малюнків, як-от трикутні очі та зубчаста усмішка.

Для безпеки використовуйте інструменти з не надто гострими лезами. Не бійтеся проявляти фантазію — гарбуз може стати справжнім витвором мистецтва!

Вирізання гарбуза до Геловіну — це чудова можливість провести час з родиною або друзями, створюючи атмосферу свята власними руками. Дотримуйтесь цих простих порад, і ваш гарбуз точно приверне увагу та здивує всіх на Геловін!

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