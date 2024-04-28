Як швидко визначити якість молока – прості способи.

Дівчина в магазині. Фото: Freepik

У магазині не завжди виходить визначити якість молока. Але є кілька рекомендацій, яких важливо дотримуватись при виборі молочного продукту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Визначити якість молока ще у магазині можна за кількома ключовими ознаками.

Цілісність упаковки

По-перше, слід звернути увагу на упаковку — вона повинна бути цілою, без видимих пошкоджень або витоків, що може свідчити про порушення цілісності продукту або наявність проблем у транспортуванні.

Молоко у пляшках. Фото: Freepik

Перевірте термін придатності та переконайтеся, що він відповідає вашим потребам, а також зверніть увагу на умови зберігання в магазині — молоко має бути добре охолодженим.

Зовнішній вигляд та консистенція

При виборі молока також важливо звернути увагу на його зовнішній вигляд та консистенцію. Якісне молоко повинно мати однорідну текстуру без грудок або згустків, які можуть свідчити про проблеми зберігання або переробки.

Також хороше молоко має свіжий аромат і нейтральний смак, без сторонніх запахів або присмаків, що може говорити про його непридатність чи псування.

Дівчина тримає молоко. Фото: Freepik

Вибираючи молоко, зверніть увагу на його походження та маркування. Краще вибирати продукцію від надійних виробників з гарною репутацією, а також зазначену як органічну чи сертифіковану.

Такі марки зазвичай стежать за якістю своєї продукції уважніше і надають надійніші та безпечніші продукти.

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