Як визначити якість води у крані — перевірені лайфхаки

Склянку з водою. Фото: Freepik

Буває так, що водопровідна вода має якийсь колір чи запах. У такому разі можна перевірити її якість у домашніх умовах. Пропонуємо кілька рекомендацій, як це можна зробити.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Зовнішній вигляд

Зверніть увагу на колір та прозорість води. Якісна вода з-під крана має бути прозорою і без видимих частинок або каламутності. Якщо вода має жовтуватий або коричневий відтінок, це може свідчити про наявність забруднень.

Запах води

Якісна вода має бути без запаху або мати легкий свіжий аромат. Неприємний запах, такий як запах хлору чи сірководню, може бути ознакою забруднення води хімічними речовинами чи бактеріями.

Вода та помідор. Фото: Freepik

Смак води

Якісна вода повинна мати нейтральний смак без домішок. Якщо вода має металевий або хлорний смак, це може бути ознакою наявності металів або хлору у водопровідній системі.

Жорсткість води

Жорсткість води визначається вмістом мінералів, таких як кальцій та магній. Висока жорсткість води може призвести до утворення накипу на побутових приладах та поверхнях. Ви можете використовувати спеціальні тест-смужки або тест-набори, доступні в аптеках або магазинах для домашніх товарів, щоб виміряти рівень жорсткості води.

Вода з крану. Фото: Freepik

Тестування на домішки

Для більш точної оцінки якості води ви можете провести тестування на наявність різних домішок та забруднювачів, таких як свинець, залізо, нітрати та бактерії. Існують різні тест-комплекти, які дають змогу проводити такі аналізи в домашніх умовах.

Якщо ви знайдете будь-які ознаки поганої якості води, рекомендується звернутися до місцевої влади або служб водопостачання для отримання інформації про якість води у вашому районі та вжиття відповідних заходів для покращення її якості, якщо це необхідно.

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