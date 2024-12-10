Як запікати буряк правильно — секрети та поради для смачної страви

Запечені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Запечений буряк — це не тільки корисно, а й дуже смачно! Дізнайтесь секрети правильної термічної обробки цього корисного овоча від досвідчених господинь.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Запечений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Секрет №1 — буряк потребує правильної температури та часу запікання

Великі буряки запікають за температури +140…+160 °C близько 40-60 хвилин, щоб вони пропеклися всередині, але не пересушились зовні. Дрібні буряки можна готувати за температури +170…+180 °C 30-40 хвилин. Важливо перевіряти готовність, оскільки кожен буряк має свої особливості.

Осінній буряк зазвичай соковитіший і м’якший, а зимовий — щільніший, тому потребує більшого часу запікання та нижчої температури.

Маленька хитрість. Щоб прискорити процес, можна нанизати буряки на металеві шпажки — це допомагає підвищити температуру всередині коренеплоду, зберігаючи його сік.

Секрет №2 — буряк не любить запікатися без покриття

Для оптимального результату буряк слід загортати у фольгу або кулінарний мішок. Для інтенсивнішого аромату можна змастити його олією. Якщо запікається розрізаний буряк, зрізи також потрібно змастити олією, щоб зберегти сік усередині.

Секрет №3 — буряк любить пару

Під час запікання в фользі або мішку не варто щільно загортати буряк — залиште трохи простору для "повітряної подушки". Це дозволить зберегти соковитість. Під час запікання коренеплоди можна перевертати кілька разів. Для створення пари в духовці можна поставити металеву ємність з водою.

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