Як зберегти початий качан капусти свіжим — поради та способи

Ціла капуста. Фото: Freepik

Якщо качан капусти залишився після приготування страви, важливо знати, як зберегти його свіжим. Ми поділимось простими та ефективними способами, щоб ваша капуста не втратила смак і корисні властивості.

Новини.LIVE розкажуть про правильне зберігання, яке дозволить продовжити термін придатності капусти, зберегти її хрустку текстуру і корисні властивості.

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Капуста — один з основних інгредієнтів у багатьох страв, від салатів до супів. Однак, коли качан капусти вже частково використаний, виникає питання: як зберегти залишки свіжими?

Використання пластикового пакета або обгортання харчовою плівкою

Перший і найпростіший спосіб зберігання початого качана капусти — обгорніть його харчовою плівкою або покладіть у пластиковий пакет. Після використання частини качана необхідно добре загорнути залишки так, щоб не було доступу повітря. Це дозволить мінімізувати втрату вологи та допоможе зберегти свіжість капусти на кілька днів.

Синя та біла капуста. Фото: Freepik

Зберігання в холодильнику

Залишки качана капусти можна зберігати в холодильнику. Для цього важливо помістити його у пакет або обернути плівкою, щоб він не висихав. Капусту краще класти в найбільш холодну частину холодильника — на нижню полицю або в спеціальний відсік для овочів. Там вона може зберігатися до 5-7 днів без втрати свіжості.

Використання контейнерів для зберігання

Ще один спосіб зберегти капусту — це покласти залишки в герметичний контейнер з кришкою. Такий спосіб дозволяє зберегти не тільки свіжість, але й вітаміни, оскільки контейнер захищає від проникнення повітря, що може спричинити втрату корисних властивостей капусти. Важливо переконатися, що капуста не забруднена водою перед зберіганням, щоб уникнути плісняви.

Свіжа капуста. Фото: Freepik

Використання пергаментного паперу

Якщо ви не маєте під рукою пакета або контейнера, можна загорнути залишки капусти у пергаментний папір. Це також дозволить зберегти її свіжою кілька днів. Однак потрібно пам'ятати, що цей метод підходить лише для короткочасного зберігання.

Зберігання із сіллю

Існує ще один старовинний спосіб — зберігати капусту в банці із сіллю. Для цього нарізану капусту можна покласти в банку, пересипаючи її сіллю. Сіль допоможе зберегти капусту свіжою і продовжить термін її зберігання. Такий метод часто використовується при домашньому квашенні, але може бути корисним і для зберігання частини качана в свіжому вигляді.

Заморожування капусти

Для тривалого зберігання капусту можна заморозити. Для цього її треба нарізати, попередньо промити, бланшувати в киплячій воді протягом 2-3 хвилин і охолодити. Після цього капусту потрібно помістити у герметичні пакети для заморожування і зберігати в морозильній камері. Заморожена капуста відмінно зберігає свою текстуру та смак, але її краще використовувати в подальшому для супів, рагу або запіканок.

Використання капусти в салатах та стравах

Ідеальний варіант — використовувати залишки капусти найближчими днями. Її можна додавати до салатів, запіканок або навіть використовувати для приготування овочевого супу. Залишки капусти можна поєднувати з іншими овочами та приправами для створення смачних і корисних страв.

Зберігати початий качан капусти можна кількома способами, залежно від того, скільки часу ви плануєте його зберігати. Якщо капуста зберігається не більше як тиждень, використовуйте методи, що захищають від висихання і втрати вітамінів. Для довготривалого зберігання можна скористатися заморожуванням. Правильне зберігання капусти дозволяє не тільки зберегти її свіжою, але й продовжити її використання для різноманітних страв.

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