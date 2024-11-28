Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Як зберегти початий качан капусти свіжим надовго arrow

Як зберегти початий качан капусти свіжим надовго

28 листопада 2024 05:27
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як зберегти початий качан капусти свіжим — поради та способи
Ціла капуста. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо качан капусти залишився після приготування страви, важливо знати, як зберегти його свіжим. Ми поділимось простими та ефективними способами, щоб ваша капуста не втратила смак і корисні властивості.

Новини.LIVE розкажуть про правильне зберігання, яке дозволить продовжити термін придатності капусти, зберегти її хрустку текстуру і корисні властивості.

Читайте також:

Капуста — один з основних інгредієнтів у багатьох страв, від салатів до супів. Однак, коли качан капусти вже частково використаний, виникає питання: як зберегти залишки свіжими?

Використання пластикового пакета або обгортання харчовою плівкою

Перший і найпростіший спосіб зберігання початого качана капусти — обгорніть його харчовою плівкою або покладіть у пластиковий пакет. Після використання частини качана необхідно добре загорнути залишки так, щоб не було доступу повітря. Це дозволить мінімізувати втрату вологи та допоможе зберегти свіжість капусти на кілька днів.

як зберегти початий качан капусти свіжим
Синя та біла капуста. Фото: Freepik

Зберігання в холодильнику

Залишки качана капусти можна зберігати в холодильнику. Для цього важливо помістити його у пакет або обернути плівкою, щоб він не висихав. Капусту краще класти в найбільш холодну частину холодильника — на нижню полицю або в спеціальний відсік для овочів. Там вона може зберігатися до 5-7 днів без втрати свіжості.

Використання контейнерів для зберігання

Ще один спосіб зберегти капусту — це покласти залишки в герметичний контейнер з кришкою. Такий спосіб дозволяє зберегти не тільки свіжість, але й вітаміни, оскільки контейнер захищає від проникнення повітря, що може спричинити втрату корисних властивостей капусти. Важливо переконатися, що капуста не забруднена водою перед зберіганням, щоб уникнути плісняви.

як зберегти початий качан капусти
Свіжа капуста. Фото: Freepik

Використання пергаментного паперу

Якщо ви не маєте під рукою пакета або контейнера, можна загорнути залишки капусти у пергаментний папір. Це також дозволить зберегти її свіжою кілька днів. Однак потрібно пам'ятати, що цей метод підходить лише для короткочасного зберігання.

Зберігання із сіллю

Існує ще один старовинний спосіб — зберігати капусту в банці із сіллю. Для цього нарізану капусту можна покласти в банку, пересипаючи її сіллю. Сіль допоможе зберегти капусту свіжою і продовжить термін її зберігання. Такий метод часто використовується при домашньому квашенні, але може бути корисним і для зберігання частини качана в свіжому вигляді.

Заморожування капусти

Для тривалого зберігання капусту можна заморозити. Для цього її треба нарізати, попередньо промити, бланшувати в киплячій воді протягом 2-3 хвилин і охолодити. Після цього капусту потрібно помістити у герметичні пакети для заморожування і зберігати в морозильній камері. Заморожена капуста відмінно зберігає свою текстуру та смак, але її краще використовувати в подальшому для супів, рагу або запіканок.

Використання капусти в салатах та стравах

Ідеальний варіант — використовувати залишки капусти найближчими днями. Її можна додавати до салатів, запіканок або навіть використовувати для приготування овочевого супу. Залишки капусти можна поєднувати з іншими овочами та приправами для створення смачних і корисних страв.

Зберігати початий качан капусти можна кількома способами, залежно від того, скільки часу ви плануєте його зберігати. Якщо капуста зберігається не більше як тиждень, використовуйте методи, що захищають від висихання і втрати вітамінів. Для довготривалого зберігання можна скористатися заморожуванням. Правильне зберігання капусти дозволяє не тільки зберегти її свіжою, але й продовжити її використання для різноманітних страв.

Раніше ми писали, коли квасити капусту у грудні 2024 року за місячним календарем

Ще ми розповідали, як зрозуміти, що квашена капуста зіпсувалася, — головні ознаки.

Ще ми писали про 100% спосіб — як визначити, чи підходить капуста для квашення.

рецепти овочі лайфхаки капуста зберігання продуктів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

05:33 Ворог атакує Україну з моря і неба — оголошена повітряна тривога

05:30 Нові вимоги до критичності підприємств — що зміниться

05:05 Дощ та мокрий сніг, але не всюди — прогноз погоди на сьогодні

04:50 Люди є, дайте зброю — радник Зеленського про мобілізацію

04:30 Хто з жінок не підлягає мобілізації з 1 грудня — вже є відповідь

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

03:26 "Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів

03:08 СБУ викрила 12 адвокатів, що давали незаконні поради ухилянтам

02:30 Хто з українців зможе оформити відстрочку в грудні 2024 — перелік

01:32 Намагався "домовитись" з копом — на Рівненщині судили ухилянта

01:30 У Конотопі мобілізують всіх комунальників — мер міста в розпачі

Термінова новина

05:33 Ворог атакує Україну з моря і неба — оголошена повітряна тривога

05:30 Нові вимоги до критичності підприємств — що зміниться

05:05 Дощ та мокрий сніг, але не всюди — прогноз погоди на сьогодні

04:50 Люди є, дайте зброю — радник Зеленського про мобілізацію

04:30 Хто з жінок не підлягає мобілізації з 1 грудня — вже є відповідь

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

03:26 "Азов" шукає на фронт кухарів — які умови та вимоги до кандидатів

03:08 СБУ викрила 12 адвокатів, що давали незаконні поради ухилянтам

02:30 Хто з українців зможе оформити відстрочку в грудні 2024 — перелік

01:32 Намагався "домовитись" з копом — на Рівненщині судили ухилянта

01:30 У Конотопі мобілізують всіх комунальників — мер міста в розпачі

Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят