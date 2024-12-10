Як зберігати картоплю в квартирі, щоб не в'янула і не проростала — поради.

Біла картопля. Фото: Freepik

Тепла квартира не завжди сприяє правильному зберіганню картоплі. Дізнайтеся, як зберігати картоплю, щоб вона не в'яла, не проростала і залишалася свіжою довше. Вивчіть перевірені методи, які допоможуть уникнути проблем.

Новини.LIVE розкажуть про кілька простих та ефективних способів, як зберігати картоплю в теплій квартирі, щоб вона залишалась свіжою і не втрачала своїх властивостей.

Читайте також:

Зберігання картоплі в квартирі може стати справжнім викликом, особливо в теплу пору року або в умовах центрального опалення. Якщо не дотримуватися правильних умов, картопля може швидко проростати, в'янути або псуватися.

Вибір правильного місця для зберігання

Ідеальне місце для зберігання картоплі — темне, прохолодне та сухе. Якщо у вас немає підвалу або комори, оберіть для цього темний куточок у квартирі, де немає прямих сонячних променів. Картопля не любить світло, оскільки від нього починають утворюватися зелені ділянки, які можуть бути токсичними. Тому вибір правильного місця — це перший крок до збереження її свіжості.

Цибуля та картопля. Фото: Freepik

Використання вентиляційних контейнерів

Щоб картопля не в'яла, важливо забезпечити належну вентиляцію. Для цього краще всього зберігати її в контейнерах з отворами або в спеціальних сітках. Картопля повинна дихати, а без вентиляції вологість може накопичуватися, що призведе до її псування. Ідеальні варіанти — це пластикові або дерев’яні ящики з отворами або мішки з сітки.

Правильний рівень температури

Температура в місці зберігання повинна бути від +4 до +8 °C. Це оптимальна температура для картоплі, щоб вона не проростала і не псувалася. Якщо в квартирі температура вища, картопля може почати проростати вже через кілька тижнів. В такому випадку варто спробувати зберігати її в більш прохолодному місці, наприклад, на балконі або в холодильнику, якщо є така можливість.

Використання паперових рушників або газет

Ще один спосіб зберігати картоплю свіжою — обгорнути її паперовими рушниками або газетами. Це допомагає вбирати зайву вологу, яка може призвести до гниття. Важливо перевіряти картоплю регулярно і видаляти зіпсовані бульби, щоб вони не вплинули на інші.

Зберігання картоплі. Фото: Freepik

Перевірка картоплі на проростання

Перед тим як відправити картоплю на зберігання, перевірте її на наявність вже пророслих бульб. Виберіть тільки здорові картоплини без ознак псування. Для того, щоб уникнути проростання, можна додати до картоплі кілька яблук. Яблука виділяють етилен, який пригнічує ріст пагонів на картоплі. Однак не забувайте, що цей метод не дає 100% гарантії, що картопля не проросте.

Не мийте картоплю перед зберіганням

Не варто мити картоплю перед тим, як зберігати її в квартирі. Волога, що залишається на шкірці, може призвести до утворення плісняви та гниття. Краще мити картоплю безпосередньо перед використанням, щоб зберегти її довше.

Використання спеціальних препаратів для запобігання проростанню

Існують спеціальні препарати, які можна застосовувати до картоплі перед зберіганням для запобігання проростанню. Вони уповільнюють розвиток пагонів і зберігають картоплю свіжою довше. Однак перед використанням таких засобів потрібно переконатися, що вони безпечні і не впливають на смакові якості продукту.

Ротація картоплі

Якщо ви зберігаєте картоплю протягом тривалого часу, варто застосовувати метод ротації. Тобто не залишати одну партію картоплі в одному місці, а регулярно використовувати старі бульби і додавати нові. Це дозволить не тільки зберігати картоплю свіжою, але й уникнути накопичення пророслих або зіпсованих картоплин.

Правильне зберігання картоплі в теплій квартирі — це не складна, але дуже важлива частина процесу, яка дозволяє зберегти картоплю свіжою та смачною. Дотримуючись простих правил, можна значно продовжити термін її зберігання, зберігаючи максимальну кількість корисних властивостей і смакових якостей.

Раніше ми писали про один секрет, який зробить ваш холодець прозорим.

Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.

Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.