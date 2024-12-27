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Які десерти подати на рік Змії 2025, щоб залучити гроші

27 грудня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Десерти на Новий рік Змії 2025, які залучать удачу та гроші
Зелена змія. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Вибір десертів на рік Змії 2025 може стати не тільки смачним завершенням святкового столу, а й принести удачу та гроші в новому році. Дізнайтесь, які десерти стануть справжнім оберегом для вашого дому.

Новини.LIVE розкажуть про десерти, які потрібно подати на святковий стіл в Новий рік 2025. 

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На рік Змії 2025, який за східним календарем вважається символом мудрості, витонченості та удачі, важливо підбирати страви не лише за їхнім смаком, але й за їхньою символікою. Однією з головних традицій є створення страв, що привертають удачу, благополуччя та гроші.

Десерти, безсумнівно, є важливою частиною святкового столу, і вони можуть стати не тільки смачним завершенням вечері, але й містити в собі енергетику, яка сприяє залученню фінансів та позитивних змін у житті.

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Символ року. Фото: Freepik

1. Торт у вигляді змії або з її символікою

Один із найкращих варіантів для святкування — це приготувати торт у вигляді змії. Змія є символом мудрості, хитрості й сили, тому десерт з її зображенням буде відмінним способом привернути фінансову удачу.

Для цього можна використати шоколадний або горіховий бісквіт, крем на основі сиру або сметани і прикрасити торт декоративними елементами, що імітують луску змії. Зелений колір, що символізує життя та багатство, буде найкращим для такої композиції.

2. Горіхові десерти

Горіхи, і зокрема волоські горіхи, є символом стабільності, багатства та захисту. Вони часто асоціюються з фінансовим добробутом.

які десерти можна їсти на новий рік змії
Змія в шапці. Фото: Freepik

Тому горіхові торти або пироги, як і десерти з додаванням меду та горіхів, наприклад, медові кошики з горіхами або шоколадні трюфелі з меленими горіхами, можуть стати ідеальним вибором для святкового столу. Ці десерти не лише смачні, але й допомагають залучити гроші та удачу, символізуючи захист і стабільність.

3. Карамельні десерти

Карамель є символом зростання і процвітання. Вона має яскравий золотистий колір, що також асоціюється з багатством і достатком. Солодощі, приготовані з використанням карамелі, такі як карамельні торти, креми або тістечка, можуть стати чудовим вибором для святкування року Змії. Залишивши карамельний відбиток на десерті, можна додати ще більше символізму, адже такий десерт надає енергії та притягує багатство.

4. Шоколадні десерти з золотими акцентами

Шоколад — це десерт, який люблять усі, і він має кілька важливих значень у китайській культурі. Він символізує удачу, пристрасні бажання і виконання мрій. Додати до цього золотисті акценти, наприклад, шоколад з вкрапленням золотих блискіток або прикрашений їстівним золотом, можна поєднати це з традиціями святкування та підкреслити символіку багатства. Трюфелі, шоколадні тістечка з золотими листочками або шоколадний фонтан — ідеальний варіант для святкування.

5. Фрукти у вигляді тортів або печива

Один із символів року Змії — це багатство, яке можна отримати від природи. Для цього підійдуть десерти, що включають фрукти, зокрема яблука, які символізують достаток, або цитрусові, що вважаються символами удачі та очищення. Торт з яблуками і корицею, фруктовий плетений пиріг або печиво у формі різноманітних фруктів можуть стати не тільки смачним, але й надзвичайно красивим акцентом святкового столу.

6. Мандаринові або апельсинові десерти

Цитрусові фрукти, зокрема мандарини та апельсини, у китайській культурі асоціюються з удачею та процвітанням. Це обов'язкові атрибути святкування Нового року, тому десерти, зроблені з мандаринами або апельсинами, принесуть гарний настрій і допоможуть залучити вдачу. Наприклад, можна приготувати апельсиновий пиріг, мандаринові мафіни або кремові десерти на основі цитрусових.

7. Десерти з рисом або рисовими кульками

Рис — це основа багатьох традиційних святкових страв у східних культурах, і він асоціюється з благополуччям та процвітанням. Рисові кульки, запечені або приготовані в сиропі, або рисові десерти, подібні до рисового пудингу з фруктами або горіхами, будуть чудовим варіантом для святкування року Змії.

Підсумовуючи, можна сказати, що десерти на рік Змії 2025 повинні бути не тільки смачними, але й символічними. Вибір правильних інгредієнтів і форм може допомогти залучити удачу, гроші та благополуччя у новому році. Не бійтеся експериментувати з традиційними інгредієнтами та святковими атрибутами, і нехай рік Змії принесе вам фінансову стабільність і щастя!

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші. 

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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