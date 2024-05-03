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Які дріжджі найкраще використовувати для випікання паски

3 травня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Які дріжджі вибрати для приготування паски - кілька рекомендацій.
Паски та великодні яйця. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Традиційно великодні паски випікаються на дріжджовому тісті. Існує безліч різних рецептів, які включають дріжджі. Давайте розберемося разом, які види дріжджів існують.

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Для випікання паски можна використовувати кілька видів дріжджів, кожен з яких має свої особливості. 

Використання сухих дріжджів

Це найпоширеніший вид дріжджів, зазвичай представлений у вигляді дрібного порошку. Сухі дріжджі довго зберігаються і мають більший термін придатності порівняно з іншими видами дріжджів.

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Великодня паска. Фото: Freepik

Вони не вимагають активації перед використанням і можуть бути додані безпосередньо до борошна. 

Використання закваски

Цей вид дріжджів представлений у рідкій формі і зазвичай продається як закваска. Перед використанням рідкі дріжджі вимагають активації в теплій воді або молоці. Вони дають м'якшу текстуру тіста і можуть надати пасці ніжніший смак і аромат.

Використання свіжих дріжджів

Також відомі як свіжі або пресовані дріжджі, вони є сирим дріжджовим грибком, зазвичай продається у вигляді щільних блоків. Свіжі дріжджі мають високу активність і зазвичай дають швидкий і інтенсивний підйом тіста.

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Тісто для випікання. Фото: Freepik

Однак вони мають коротший термін придатності і вимагають більш ретельного зберігання.

Вибір між цими видами дріжджів залежить від особистих переваг, доступності продуктів та досвіду пекаря. Кожен вид дріжджів може дати відмінний результат при випіканні паски, за умови правильного використання та дотримання рецепту.

Раніше ми писали, що суддя Майстер Шеф Ярославський розповів про мамин рецепт паски на Великдень.

Також ми розповідали, що Сумська поділилася секретами приготування пишного та святкового поясу без дріжджів.

Ще ми писали про рецепт трендової паски з TikTok з начинкою всередині — приготуйте на Великдень.

Можливо, вам може стати в нагоді секретний бабусин рецепт, який усі шукають — один з кращих великодніх пасок.

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Великдень
паска
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дріжджове тісто

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