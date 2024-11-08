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Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші

8 листопада 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що треба приготувати на рік Змії 2025, щоб залучити удачу — меню страв
Зелена змія. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Готуєтеся до зустрічі Нового року 2025 — року Зеленої Дерев'яної Змії? Створіть атмосферу удачі й достатку, обравши страви, що підходять до символу року. Овочі, риба, зелень та легкі закуски прикрасять святковий стіл і привернуть добробут у ваш дім.

Новини.LIVE зібрали інформацію та розкажуть, як задовольнити смаки Зеленої Дерев'яної Змії у 2025 рік. 

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Рік Зеленої Дерев'яної Змії, який настане в 2025 році, є особливим часом, що символізує мудрість, врівноваженість та життєву силу. Ця тварина в китайській традиції асоціюється з розумом, інтуїцією, а також елегантністю та витонченістю, що повинно відображатися і в новорічному меню.

Основні рекомендації для святкового столу

У рік Змії на столі вітаються страви, що символізують довголіття, достаток і сімейну гармонію. Бажано обирати не тільки корисні продукти, але й елегантно їх подати. В меню повинно переважати багато зелені, овочів, морепродуктів та страв із рису та локшини, а також легкі закуски, які символізують гнучкість та витонченість.

Страви з морепродуктів та риби

Змія символізує близькість до води, тому рибні страви та морепродукти ідеально підійдуть для новорічного столу. 

що приготувати на Новий рік 2025
Риба з лимоном. Фото: Freepik

Лосось у вершковому соусі або запечений короп. Риба не тільки поживна, але й сприяє достатку та довголіттю.

Морські гребінці із соусом теріякі або креветки на грилі. Такі страви підкреслюють витонченість Змії, а також додають екзотичний акцент на святковому столі.

Овочеві страви та зелень

Легкі овочеві салати та закуски підкреслюють спокій та врівноваженість. Варто обирати овочі, що містять багато зелені, — наприклад, шпинат, селера, рукола. 

Салат із зелених овочів з авокадо та кедровими горіхами — поживний і багатий на вітаміни, він відображає витонченість і здоров’я.

Тушковані овочі — поєднання кабачків, баклажанів і болгарського перцю із прянощами створить гармонійний смак та насичений аромат.

Страви з рису та локшини

Рис і локшина вважаються символами довголіття та щастя. 

Смажений рис з овочами та грибами. Додавання до страви спецій, таких як куркума або кумин, додасть глибокого смаку та підкреслить особливу атмосферу.

новорічний салат на 2025
Новорічний салат. Фото: Freepik

Удон або соба з овочами та соєвим соусом. Ця локшина, тонка і довга, символізує довге життя, особливо якщо її приготувати з мінімумом жирів та солі.

Закуски та легкі страви

Закуски повинні бути витонченими, легко засвоюватися, але водночас насиченими корисними інгредієнтами. 

Роли з рисового паперу з овочами та морепродуктами. Їх можна наповнити авокадо, огірками, морквою та креветками.

Запечені баклажани з часником і пармезаном. Це смачна й легка страва, що відповідає символіці витонченості та збалансованості.

Фрукти та десерти

Змія цінує натуральні солодощі, тому фрукти, горіхи та легкі десерти будуть доречними.

як солодощі любить Змія 2025
Горіхове асорті. Фото: Freepik

Фруктове асорті з мандаринів, апельсинів, ананасів, ківі — ці плоди уособлюють радість, успіх та гармонію.

Желе з натуральних соків або мус із йогурту та фруктів стануть легким завершенням вечері.

Солодощі з медом та горіхами. Мед символізує процвітання, а горіхи — родинний затишок та достаток.

Що не варто подавати на стіл

Змія — символ мудрості та здорового глузду, тому важкі м’ясні страви та надмірно гострі закуски краще обмежити або взагалі виключити. Варто уникати надмірно жирних і солодких страв, що перевантажують шлунок. Особливо краще звести до мінімуму продукти з надлишком консервантів та синтетичних добавок.

Напої

Для цього свята підійдуть натуральні чаї, трав’яні напої та мінеральна вода. Якщо плануються алкогольні напої, віддавайте перевагу легким винам, шампанському або коктейлям на основі фруктів.

Прикрашаючи стіл, можна використовувати кольори, пов’язані зі стихією води — синій, зелений, сріблястий, що створить гармонійний фон для святкової атмосфери.

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