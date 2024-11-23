Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Який продукт не можна їсти кожному знаку зодіаку на НГ 2025 arrow

Який продукт не можна їсти кожному знаку зодіаку на НГ 2025

23 листопада 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Який продукт не можна їсти кожному знаку зодіаку на Новий рік 2025
Золота змія. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Новий рік — час радості та свят, але астрологи попереджають, що деяким знакам зодіаку варто відмовитись від певних продуктів на новорічному столі. Дізнайтеся, які саме продукти можуть вплинути на ваше здоров'я та удачу у 2025 році.

Новини.LIVE розкажуть що потрібно зробити, щоб уникнути неприємностей, важливо враховувати рекомендації щодо вибору їжі для кожного знака.

Читайте також:

Кожен Новий рік — це шанс почати з чистого аркуша, а також можливість привнести до свого життя щось нове. Для багатьох людей важливим моментом є вибір продуктів, які мають бути присутніми на святковому столі. Проте астрологи попереджають, що деякі продукти можуть негативно вплинути на долю чи здоров'я представників певних знаків зодіаку у Новий рік 2025 року.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам варто уникати надмірного споживання гострих та жирних страв на Новий рік. Вони можуть негативно вплинути на травлення і викликати проблеми зі шлунком. Для цього знаку астрологи рекомендують віддати перевагу більш легким та збалансованим стравам, наприклад, рибі та овочам.

Телець (20 квітня  20 травня)

Тільцям не слід налягати на копченості та консервовані продукти у новорічну ніч. Ці продукти можуть сприяти перевантаженню організму та викликати відчуття тяжкості. Краще замінити їх на свіжі та натуральні продукти, такі як м'ясо птиці та салати зі свіжих овочів.

Близнюки (21 травня  20 червня)

Для Близнюків на Новий рік 2025 не рекомендується їсти надто солодкі чи жирні десерти. Близнюки можуть відчувати втому та енергетичний занепад, якщо вони переборщать з такими частуваннями. Ідеальний вибір — легкі десерти на основі фруктів чи йогурту.

Рак (21 червня  22 липня)

Раки повинні уникати смажених та надто солоних продуктів у новорічну ніч. Ці страви можуть порушити водно-сольовий баланс та викликати неприємні відчуття. Астрологи радять Ракам звернути увагу на варені чи запечені страви із мінімальною кількістю солі.

Лев (23 липня  22 серпня)

Левам слід бути обережними з алкогольними напоями. Хоча багато Лев люблять різноманітні коктейлі та шампанське, на Новий рік краще обмежити споживання алкоголю. Надмірна кількість може спричинити головний біль або розлади травлення, що зіпсує свято.

Діва (23 серпня  22 вересня)

Дівам астрологи радять уникати переїдання та висококалорійних продуктів на Новий рік. Їм важливо зберігати баланс і великі порції можуть призвести до почуття втоми та дискомфорту. Найкращими стравами для Дів стануть легкі салати, морепродукти та овочеві гарніри.

Терези (23 вересня  22 жовтня)

Терезам варто бути обережними з продуктами, що містять велику кількість штучних добавок або консервантів. Такі продукти можуть спричинити загальний стан організму. Терези можуть вибрати страви з натуральних інгредієнтів, такі як запечена риба або м'ясо з гарніром зі свіжих овочів.

Скорпіон (23 жовтня  21 листопада)

Скорпіонам варто уникати занадто жирної їжі, яка може створити навантаження на їхній організм і викликати проблеми з печінкою. Вони можуть вибрати страви на основі курячого м'яса або риби, приготовлені на пару або запечені, щоб почуватися комфортно в новорічну ніч.

Стрілець (22 листопада  21 грудня)

Стрільцям не рекомендується їсти важкі м'ясні страви у новорічну ніч. Велика кількість м'яса може спричинити відчуття тяжкості та втоми. Краще віддати перевагу легким закускам, наприклад, салатам з морепродуктами або свіжими овочами.

Козеріг (22 грудня  19 січня)

Козерогам слід уникати швидких вуглеводів, таких як солодкі пироги та булочки. Ці продукти можуть призвести до різких стрибків рівня цукру в крові, що зробить їх настрій змінним. Найкращим вибором для Козерогів будуть страви з цільнозернових продуктів та білків — наприклад, запечене м'ясо з овочами.

Водолій (20 січня  18 лютого)

Водолії повинні бути обережними з жирними та надто гострими стравами. Вони можуть спричинити перепади настрою і навіть роздратування на шкірі. Водолії можуть насолоджуватися стравами на основі свіжих продуктів, таких як салати з авокадо, риба або курячі грудки.

Риби (19 лютого  20 березня)

Рибам не варто їсти надто багато солодких чи смажених страв у Новий рік. Це може призвести до збоїв в обміні речовин та підвищеної втоми. Риби можуть вибрати легкі страви, такі як запечена риба, салати зі свіжих овочів та фрукти.

Турбота про своє здоров'я та благополуччя — це важлива частина підготовки до свята. Знаючи, які продукти краще виключити з новорічного меню, можна не лише зробити стіл гармонійнішим, а й уникнути неприємних наслідків для здоров'я у новому році. Важливо пам'ятати, що кожен знак зодіаку є унікальним, і його потреби в їжі можуть відрізнятися, але завжди варто враховувати свої особливості та насолоджуватися святковим вечором.

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші.

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025 року.

прикмети рецепти Астрологія Новий рік 2025 2025 рік Зелена Дерев'яна Змія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:09 Україна може навчити Африку знищувати "вагнерівців", — Зеленський

21:00 Відключення світла — графіки обмеження на Одещині на завтра

20:53 Зеленський на Саміті "Зерно з України" — про що говорив

20:23 Мокрий сніг та ожеледиця — до якої погоди готуватися завтра

20:07 Будівництво укриття під Броварами подешевшало на 5 млн — причина

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:03 Польські фермери можуть блокувати кордон довше 48 годин — ДПСУ

20:01 Зеленський обговорив співпрацю з міністром МЗС Чехії — деталі

Новина з фото

20:01 Легкий заробіток — які монети можна дорого продати на аукціоні

20:00 Пріоритетні та непріоритетні підрозділи в ЗСУ — у чому різниця

19:44 Конфлікт у готелі Києва завершився стріляниною — є загиблі

21:09 Україна може навчити Африку знищувати "вагнерівців", — Зеленський

21:00 Відключення світла — графіки обмеження на Одещині на завтра

20:53 Зеленський на Саміті "Зерно з України" — про що говорив

20:23 Мокрий сніг та ожеледиця — до якої погоди готуватися завтра

20:07 Будівництво укриття під Броварами подешевшало на 5 млн — причина

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:03 Польські фермери можуть блокувати кордон довше 48 годин — ДПСУ

20:01 Зеленський обговорив співпрацю з міністром МЗС Чехії — деталі

Новина з фото

20:01 Легкий заробіток — які монети можна дорого продати на аукціоні

20:00 Пріоритетні та непріоритетні підрозділи в ЗСУ — у чому різниця

19:44 Конфлікт у готелі Києва завершився стріляниною — є загиблі

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК