Якою олією краще заправляти салати, щоб зберегти здоров'я

Овочевий салат. Фото: Freepik

Під час вибору олії для заправки салатів важливо не лише орієнтуватися на смакові переваги, але й дбати про користь для організму. Деякі види олії можуть допомогти зміцнити імунітет, інші — підвищити рівень холестерину.

Новини.LIVE зібрали інформацію, як вибрати найбезпечніший варіант для здоров'я.

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Заправка для салату може кардинально змінити як смакові якості страви, так і її вплив на організм. Однак багато хто недооцінює важливість правильного вибору олії для заправки. Адже деякі види олій можуть бути корисними для серцево-судинної системи, шкіри та обміну речовин, тоді як інші — підвищувати рівень шкідливого холестерину або навіть провокувати запальні процеси.

Перш ніж обирати олію для заправки салатів, варто звернути увагу на її склад, рівень обробки та співвідношення корисних жирів. Олія повинна бути не лише смачною, але й збалансованою за своїми властивостями.

Оливкова олія — фаворит серед прихильників здорового харчування

Оливкова олія холодного віджиму, або Extra Virgin, вже багато років вважається одним із найкращих виборів для заправки салатів. Вона багата на мононенасичені жири, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL) і одночасно підвищують рівень "хорошого" (HDL). Крім того, вона містить антиоксиданти, такі як вітамін E, які допомагають боротися зі старінням клітин і підтримують здоров'я серцево-судинної системи.

Овочевий салат. Фото: Freepik

Ще однією перевагою оливкової олії є її помірна калорійність та відсутність трансжирів, що робить її чудовим вибором для тих, хто дбає про свою фігуру.

Однак варто пам'ятати, що оливкову олію слід вживати в розумних кількостях, оскільки надлишок навіть найкориснішої олії може призвести до набору зайвої ваги.

Лляна олія — джерело омега-3

Якщо ви шукаєте справжній скарб для вашого здоров'я, лляна олія стане чудовим доповненням до вашого раціону. Вона є одним із найбагатших джерел омега-3 жирних кислот, які допомагають зменшувати запальні процеси в організмі, підтримують здоров'я серця і мозку.

Однак у лляної олії є певні обмеження: вона має досить специфічний смак, що може не всім подобатися, і її не рекомендують нагрівати. Найкраще використовувати лляну олію виключно для заправки холодних страв, зокрема салатів, щоб зберегти всі корисні властивості.

Соняшникова олія — класика на вашому столі

Соняшникова олія — найбільш популярний продукт на наших кухнях. Вона багата на вітамін E, що є потужним антиоксидантом. Але не вся соняшникова олія однакова за якістю. Варто віддавати перевагу олії холодного віджиму, оскільки в ній зберігається максимальна кількість корисних речовин.

Салат з овочами. Фото: Freepik

Натомість рафінована соняшникова олія часто проходить багато етапів обробки, що знижує її корисні властивості і може робити її менш безпечною для щоденного вживання у великих кількостях.

Кокосова олія — екзотика з користю

Кокосова олія останнім часом набула популярності через свої антибактеріальні та противірусні властивості. Вона також містить лауринову кислоту, яка сприяє зміцненню імунітету. Однак кокосова олія багата на насичені жири, тому варто вживати її з обережністю, особливо тим, у кого є схильність до серцево-судинних захворювань.

Рапсова олія — баланс корисних жирів

Рапсова олія вважається чудовим джерелом омега-3 та омега-6 жирних кислот у збалансованій пропорції. Вона має нейтральний смак, що робить її універсальним вибором для заправки салатів. Крім того, рапсова олія містить менше насичених жирів порівняно з іншими видами, тому її вважають корисною для серця та судин.

Яку олію обрати для заправки?

Якщо ви хочете максимально користуватися властивостями олій, можна чергувати кілька видів. Наприклад, для легких овочевих салатів чудово підійде оливкова або лляна олія. Для страв із горіхами та сиром можна використати соняшникову або рапсову олію.

Однак важливо пам'ятати про кілька правил:

Вибирайте олії холодного віджиму, оскільки вони зберігають більше корисних речовин.

Не перегрівайте олії, призначені для салатів, щоб не втратити їх корисні властивості.

Використовуйте різні види олій, залежно від страви та ваших потреб.

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