Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Каперси — що це таке, які на смак та з чим їх їдять arrow

Каперси — що це таке, які на смак та з чим їх їдять

29 листопада 2024 00:14
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Каперси - що це таке, який у них смак і з чим їх їдять
Каперси у банку. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Каперси — це не тільки смачний та оригінальний інгредієнт, але й справжній кулінарний делікатес. Що це таке, які у каперсів смак і як правильно використовувати їх у різних стравах, читайте у нашому матеріалі.

Новини.LIVE розкажуть, що таке каперси, які вони на смак та з чим їх їдять.

Читайте також:

Каперси — це невеликі, але надзвичайно ароматні бруньки рослин сімейства каперсових, які у свіжому вигляді мають невеликий розмір і зелений колір. Найчастіше їх збирають із чагарників, що ростуть у Середземномор'ї, а також в інших теплих країнах. Після збору каперси зазвичай піддаються маринуванню або засолюванню, що допомагає зберегти їх смакові якості та аромат.

що таке каперси
Мариновані каперси. -

Який у каперсів смак

Смак каперсів досить яскравий, з легкою гіркотою та вираженою кислинкою, що посилюються після маринування. У свіжому вигляді каперси мають більш нейтральний смак, проте мариновані або засолені каперси стають набагато більш насиченими і пікантними. Завдяки таким характеристикам, каперси ідеально доповнюють багато страв, надаючи їм особливу особливість.

З чим їдять каперси

Каперси часто використовують як приправу або добавку до основних страв.

Вони відмінно підходять для:

  • Каперси додають свіжість та пікантність у будь-які салати, особливо якщо в них присутні морепродукти, риба чи м'ясо.
  • Каперси традиційно використовуються в рецептах з рибою, наприклад, з тунцем, сьомгою або у стравах з оселедцем. Їх додають як гарнір, так і в соусах, що підкреслює смак риби.
  • Каперси добре поєднуються з м'ясом, особливо з яловичиною, бараниною та свининою. Вони часто використовуються в соусах для м'ясних страв, таких як маринади та соуси для стейків.
  • Каперси часто додають до піци, а також до соусу для пасти, особливо в рецептах з анчоусами або оливками.
  • Каперси є відмінною складовою для різних закусок та канапе, а також можуть бути частиною оливкової суміші.

Як правильно вибрати каперси

Каперси можна знайти в магазині в банках чи баночках у маринованому чи солоному вигляді. При покупці варто звернути увагу на розмір каперсів. Дрібні каперси (з розміром до 1 см) зазвичай мають ніжніший смак і підходять для тонших страв. Більші каперси (1-2 см) мають більш виражену гіркоту і пікантність, і їх часто використовують у більш насичених стравах.

які на смак каперси
Каперси на тарілку. Фото: Freepik

Як використовувати каперси

Перед використанням каперси рекомендується трохи промити, щоб видалити надлишки солі або маринаду. Для більшості страв каперси додають у самому кінці приготування, щоб зберегти їхню текстуру та аромат. Використовувати каперси можна як прикрасу страв або як основну приправу, надаючи їм оригінальний смак, що запам'ятовується.

Каперси — це не просто смачна добавка до страв, але і справжній елемент кулінарної культури, який здатний зробити будь-яку страву цікавішою та насиченою.

Радимо ознайомитися з салатами на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу.

Ще раніше ми писали про рецепт головного конкурента "Олів'є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин.

Також зверніть увагу на пікантний салат на Новий рік 2025 у формі змії.

Ще ми писали про рецепт новорічного салату з крабовими паличками "Змійка" на 2025 рік.

А замість "Олів'є" пропонуємо скуштувати новий рецепт шикарного салату "Віночок".

консервація рецепти гострий перець закуска каперси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Несплата штрафу від ТЦК може дійти до конфіскації майна

Термінова новина

00:24 В Одеській області чути звуки вибухів — регіон атакують дрони

Термінова новина

00:09 У Києві чути повторні вибухи — що відомо

00:07 Мир через силу — спецпредставник США по Україні виступив з заявою

28 листопада 2024

23:59 Шовковський поскаржився на індивідуальну майстерність гравців

Термінова новина

23:47 У Києві знову оголосили тривогу на тлі атаки дронів

Термінова новина

23:37 Вечірня атака РФ на Київ — загорілася обшивка поліклініки

23:37 Мудрик забив красивий гол за Челсі — відео

23:09 Норвегія рекордно збільшила допомогу Україні — відома сума

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

23:06 У Херсоні пролунали вибухи

00:30 Несплата штрафу від ТЦК може дійти до конфіскації майна

Термінова новина

00:24 В Одеській області чути звуки вибухів — регіон атакують дрони

Термінова новина

00:09 У Києві чути повторні вибухи — що відомо

00:07 Мир через силу — спецпредставник США по Україні виступив з заявою

28 листопада 2024

23:59 Шовковський поскаржився на індивідуальну майстерність гравців

Термінова новина

23:47 У Києві знову оголосили тривогу на тлі атаки дронів

Термінова новина

23:37 Вечірня атака РФ на Київ — загорілася обшивка поліклініки

23:37 Мудрик забив красивий гол за Челсі — відео

23:09 Норвегія рекордно збільшила допомогу Україні — відома сума

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

23:06 У Херсоні пролунали вибухи

Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією