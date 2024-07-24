Чим корисна капуста броколі та як правильно її готувати

Капуста брокколі. Фото: Freepik

Брокколі — це один з найбільш корисних і смачних овочів, який заслуговує на особливу увагу в нашому раціоні. Цей зелений овоч багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які приносять численні переваги для здоров'я.

Новини.LIVE розкажуть, чим корисна брокколі та як правильно її готувати, щоб зберегти максимум корисних властивостей.

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Брокколі — це універсальний та корисний овоч, який легко включити до свого раціону. Знаючи секрети приготування, ви зможете насолоджуватися його смаком та користю для здоров'я. Експериментуйте з різними способами приготування та добавками, щоб знайти свої улюблені рецепти з броколі.

Користь брокколі

Брокколі містить вітаміни C, K, A та вітаміни групи B (особливо фолат), а також мінерали, такі як калій, залізо, кальцій та магній.

Вітамін C зміцнює імунну систему та сприяє здоров'ю шкіри.

Вітамін K необхідний для нормального згортання крові та здоров'я кісток.

Антиоксиданти

У броколі містяться потужні антиоксиданти, такі як сульфорафан та індол-3-карбінол, які допомагають захистити клітини від пошкоджень вільними радикалами та знижують ризик розвитку раку.

Капуста брокколі. Фото: Freepik

Підтримка здоров'я серця

Клітковина, калій та антиоксиданти у броколі допомагають підтримувати здоров'я серцево-судинної системи, знижуючи рівень холестерину та артеріального тиску.

Підтримка травлення

Брокколі багата на харчові волокна, які сприяють нормалізації травлення, запобігають запорам і підтримують здоров'я кишечника.

Підтримка імунної системи

Високий вміст вітаміну С та інших антиоксидантів допомагає зміцнити імунну систему та захистити організм від інфекцій.

Половинка брокколі. Фото: Freepik

Секрети приготування броколі

Щоб зберегти максимум корисних властивостей броколі, важливо правильно готувати її.

Ось кілька секретів, які допоможуть вам приготувати броколі смачно та корисно:

Вибирайте свіжу броколі з яскравими зеленими суцвіттями та твердими стеблами. Уникайте броколі з жовтою або м'якими плямами.

Зберігайте брокколі у холодильнику у пластиковому пакеті або контейнері до 5-7 днів. Не мийте брокколі перед зберіганням, щоб уникнути зайвої вологи.

Бланшування

Бланшування - це швидкий спосіб приготування броколі, який зберігає її колір та текстуру. Опустіть суцвіття броколі в киплячу підсолену воду на 2-3 хвилини, потім одразу перекладіть у крижану воду, щоб зупинити процес готування. Це допоможе зберегти яскравий зелений колір та хрумку текстуру.

Приготування на пару

Приготування на пару - один із найкращих способів зберегти поживні речовини в броколі. Варіть брокколі на пару 5-7 хвилин|мінути| до м'якості. Такий спосіб приготування мінімізує втрату вітамінів та мінералів.

Жарка

Жарка брокколі на високому вогні з мінімальною кількістю олії дозволяє зберегти її хрумку текстуру і додати аромат. Наріжте суцвіття та стебла на шматочки та обсмажте на сковороді 3-5 хвилин, додавши часник, лимонний сік або соєвий соус для смаку.

Запікання

Запікання надає броколі карамелізованого смаку. Змішайте суцвіття з оливковою олією, сіллю та перцем, потім запікайте в духовці при температурі 200°C близько 20 хвилин до золотистої скоринки.

Додавання в супи та салати

Брокколі відмінно підходить для додавання в супи, рагу та салати. Ви можете використовувати як свіжу, так і приготовлену броколі, щоб збагатити свої страви вітамінами та мінералами.

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