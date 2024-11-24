Чому не можна їсти хурму на сніданок - важливі причини, які потрібно знати

Хурма на тарілку. Фото: Freepik

Хурма — це смачний і корисний фрукт, але, як з'ясувалося, вживати її на сніданок не рекомендується.

Новини.LIVE розкажуть про секрети правильного харчування та здоров'я.

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Хурма — один з найулюбленіших фруктів осені та зими. Вона смачна, солодка і має безліч корисних властивостей. Вживати хурму на сніданок, і є кілька важливих причин, чому це так.

Хурма на столі Фото: Freepik

Високий рівень таніну

Хурма містить велику кількість таніну — природного поліфенольного з'єднання, яке зустрічається в багатьох фруктах і рослинах, а в деяких випадках навіть нудоту.

Високий рівень цукру

Хурма має досить високий рівень природних цукрів, особливо у зрілих плодах. , дратівливості і навіть головний біль.

Труднощі з перетравленням у поєднанні з іншими продуктами

Якщо хурма не поєднується з іншими продуктами, вона може уповільнити процес перетравлення і викликати здуття живота або інші неприємні відчуття у шлунку. погіршити перетравлення.

Сильне навантаження на шлунок

Хурма містить досить велику кількість клітковини, яка корисна для травлення, але якщо ви їсте її на голодний шлунок, це може створити значне навантаження на шлунок, особливо у людей з чутливою травною системою. і здуття.

Потенційні проблеми для людей з гастритом чи виразкою

Людям з гастритом чи виразкою шлунка краще уникати хурми чи обмежити її споживання, оскільки цей фрукт може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що погіршує симптоми цих захворювань.

Коли краще їсти хурму

Незважаючи на всі ці обмеження, хурма все-таки має безліч корисних властивостей. Вона багата на вітаміни, антиоксиданти і клітковину. Не викличе дискомфорту. Можна додавати хурму до десертів або салатів, поєднуючи її з іншими корисними продуктами.

Якщо ви хочете насолоджуватися смачними і корисними плодами хурми, важливо пам'ятати кілька простих правил. без шкоди здоров'ю.

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