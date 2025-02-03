Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Користь чорносливу — як краще їсти, в які страви можна додавати arrow

Користь чорносливу — як краще їсти, в які страви можна додавати

3 лютого 2025 05:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Користь чорносливу — як правильно їсти та в які страви додавати
Чорнослив у тарілці. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Чорнослив — це не просто смачний сухофрукт, а справжня суперїжа! Він покращує травлення, зміцнює серце, підтримує здоров'я кісток і навіть допомагає схуднути.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно його їсти, щоб отримати максимум користі. 

Читайте також:

У яких стравах чорнослив найкраще розкриває свій смак

Чорнослив — це не просто смачний сухофрукт, а справжнє джерело корисних речовин. Завдяки високому вмісту клітковини, антиоксидантів, вітамінів і мінералів він позитивно впливає на здоров’я, підтримує травлення, серцево-судинну систему та зміцнює кістки. Але щоб отримати максимум користі, важливо знати, як правильно його вживати та з чим поєднувати.

Користь чорносливу для організму

як чорнослив впливає на кішківник
Чернослив та фініки. Фото: Freepik
  • Покращує травлення. Містить велику кількість клітковини та природні проносні речовини, що допомагають нормалізувати роботу кишечника.
  • Зміцнює серцево-судинну систему. Калій і магній у складі чорносливу допомагають нормалізувати тиск і покращують еластичність судин.
  • Підтримує здоров'я кісток. Завдяки вмісту бору, кальцію та вітаміну К чорнослив сприяє зміцненню кісткової тканини.
  • Підвищує рівень заліза. Допомагає запобігти анемії та підтримує нормальний рівень гемоглобіну.
  • Має антиоксидантний ефект. Захищає клітини від передчасного старіння, підтримує здоров'я шкіри та сприяє зміцненню імунітету.

Як правильно їсти чорнослив

як правильно їсти чорнослив
Чорний чорнослив. Фото: Freepik
  • Замочений або свіжий. Якщо чорнослив твердий, його можна залити теплою водою на 10-15 хвилин. Це зробить його більш м’яким і соковитим.
  • Як перекус. Можна їсти у чистому вигляді або поєднувати з горіхами та медом.
  • Як замінник цукру. Подрібнений чорнослив можна використовувати як натуральний підсолоджувач у випічці та десертах.
  • З кисломолочними продуктами. Чорнослив добре поєднується з йогуртом, сметаною або кефіром, покращуючи травлення.
  • У складі напоїв. Чудово підходить для приготування компотів, узварів, смузі та навіть додається до чаю.

У які страви додавати чорнослив

Салати:

  • Салат із куркою, чорносливом та волоськими горіхами
  • Овочевий салат із буряком, чорносливом та горіхами
  • Салат із бринзою, шпинатом і медово-гірчичним соусом

Основні страви

  • Тушкована курка з чорносливом
  • Свинина в сливовому соусі
  • Гречка з чорносливом та грибами
  • Плов із сухофруктами

Десерти

  • Домашні корисні цукерки: чорнослив + горіхи + мед
  • Сирна запіканка з чорносливом
  • Шоколадний торт із чорносливом
  • Чорнослив у шоколаді

Сніданки

  • Вівсянка з чорносливом та горіхами
  • Сирники з чорносливом
  • Млинці з начинкою з чорносливу

Напої

  • Узвар із чорносливом, курагою та родзинками
  • Компот із сухофруктів
  • Чай із чорносливом та імбиром

Скільки чорносливу можна їсти на день

Рекомендована кількість — 4-6 штук на день. Надмірне вживання може викликати розлад травлення.

Чорнослив — це універсальний продукт, який можна їсти самостійно, додавати до м’ясних і овочевих страв, каш, салатів та десертів. Завдяки насиченому смаку та корисним властивостям він стане чудовим доповненням до раціону, підтримуючи здоров’я та додаючи нові відтінки знайомим стравам.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів 

Смачний салат із буряків — секретний рецепт з відомого ресторану.

Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.

Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі.

А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.

рецепти сухофрукти чорнослив
Реклама
Реклама
Реклама