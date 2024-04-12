Корисне варення з кульбаби — покроковий рецепт приготування

Лікувальне та смачне варення із кульбаби та лимону
Розпочався сезон цвітіння кульбаб. Це слушний час, щоб зібрати квіти та зварити смачне та корисне варення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо разом.
Вам знадобиться:
- цвіт кульбаби 70 г. (чистих пелюстків, без зелених стебл);
- вода 500 мл;
- цукор 500 г;
- половина лимону.
Спосіб приготування
Спочатку відділяємо жовті пелюстки від зелених стеблин.
Потім квіти заливаємо водою та ставимо на середній вогонь, варимо 20 хвилин.
Лимон перебиваємо блендером. Проціджуємо відвар з кульбаб.
Додаємо лимон, цукор та варимо на малому вогні часто помішуючи 30 хвилин.
Потім знову проціджуємо щоб не було частинок лимону (за бажанням можна залишити).
Знімаємо з вогню та розливаємо по баночках. Спочатку варення трохи рідке пізніше захолоне та стане густіше.
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