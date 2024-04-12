Корисне варення з кульбаби — покроковий рецепт приготування

Варення із кульбаби та лимону. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Розпочався сезон цвітіння кульбаб. Це слушний час, щоб зібрати квіти та зварити смачне та корисне варення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо разом.

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Вам знадобиться:

цвіт кульбаби 70 г. (чистих пелюстків, без зелених стебл);

вода 500 мл;

цукор 500 г;

половина лимону.

Спосіб приготування

Спочатку відділяємо жовті пелюстки від зелених стеблин.

Квітки кульбаби. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Потім квіти заливаємо водою та ставимо на середній вогонь, варимо 20 хвилин.

Квітки кульбаби. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Лимон перебиваємо блендером. Проціджуємо відвар з кульбаб.

Квітки кульбаби. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Додаємо лимон, цукор та варимо на малому вогні часто помішуючи 30 хвилин.

Шматочки лимона. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Потім знову проціджуємо щоб не було частинок лимону (за бажанням можна залишити).

Готове варення. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Знімаємо з вогню та розливаємо по баночках. Спочатку варення трохи рідке пізніше захолоне та стане густіше.

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