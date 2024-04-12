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Лікувальне та смачне варення із кульбаби та лимону

12 квітня 2024 19:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Корисне варення з кульбаби — покроковий рецепт приготування
Варення із кульбаби та лимону. Фото: YouTube @Katia_cooking_
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Розпочався сезон цвітіння кульбаб. Це слушний час, щоб зібрати квіти та зварити смачне та корисне варення. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо разом

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Вам знадобиться: 

  • цвіт кульбаби 70 г. (чистих пелюстків, без зелених стебл);
  • вода 500 мл;
  • цукор 500 г;
  • половина лимону.

Спосіб приготування 

Спочатку відділяємо жовті пелюстки від зелених стеблин.

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Квітки кульбаби. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Потім квіти заливаємо водою та ставимо на середній вогонь, варимо 20 хвилин.

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Квітки кульбаби. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Лимон перебиваємо блендером. Проціджуємо відвар з кульбаб.

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Квітки кульбаби. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Додаємо лимон, цукор та варимо на малому вогні  часто помішуючи 30 хвилин.

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Шматочки лимона. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Потім знову проціджуємо щоб не було частинок лимону (за бажанням можна залишити).

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Готове варення. Фото: YouTube @Katia_cooking_

Знімаємо з вогню та розливаємо по баночках. Спочатку варення трохи рідке пізніше захолоне та стане густіше. 

Раніше ми писали про вітамінний вибух на тарілці: як приготувати найкорисніший весняний салат з кульбаби та кропиви

Також ми розповідали про рецепт борщу з кульбабою: стара страва по-новому. 

Ще радимо ознайомитися з інформацією, як попрощатися з кульбабами та назавжди позбутися цих рослин на городі. 

рецепти
лайфхаки
консервація
вітаміни
кульбабки
варення

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