Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут arrow

Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

29 листопада 2024 20:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Новорічне меню 2025 — що приготувати в рік Змії для залучення благополуччя
Зелена змія. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Рік Змії 2025 обіцяє бути особливим, а правильно підібране новорічне меню допоможе привернути у ваше життя благополуччя та успіх. Що обрати для святкового столу, щоб догодити символу року? 

Новини.LIVE зібрали найкращі кулінарні ідеї, щоб задобрити символ 2025 року — Змію. 

Читайте також:

Новий рік — це час не лише святкових вогників і подарунків, але й магії, коли ми віримо в здійснення бажань. 2025 рік пройде під знаком Змії — мудрої, витонченої та гармонійної істоти. Щоб рік був успішним і благополучним, варто продумати не лише декор і атмосферу свята, але й новорічне меню, яке символізуватиме добробут і гармонію.

Яким має бути меню на рік Змії

Змія цінує стриманість, елегантність та продуманість у всьому. Це стосується і святкового столу. 

Ваше меню має бути:

  • Легким і витонченим. Уникайте зайвого переїдання та перевантажених страв.
  • Різноманітним. Поєднуйте корисні продукти — овочі, рибу, зелень та злаки.
  • Нічого зайвого. Простота в подачі, але витонченість у смаку.

Змія асоціюється із гармонією, тому варто додати елементи, що символізують багатство: горіхи, зерна, зелень.

Рекомендовані страви для новорічного столу 2025

що приготувати зі страв в рік Змії 2025
Змія біля ялинки. Фото: Freepik

Легкі закуски

Рулетики з лаваша з червоною рибою і зеленню. Витонченість у смаку, простота в приготуванні.

Овочеве асорті. Нарізка з огірків, селери, моркви та помідорів — символізує свіжість і новий початок.

Основні страви

Запечена риба у фользі. Риба є символом мудрості, а запікання дозволяє зберегти природний смак.

Куряче філе у вершковому соусі. Ніжне, легке м’ясо стане ідеальним варіантом для основної страви.

Плов із сухофруктами та горіхами. Символізує багатство та достаток.

Салати

"Зелена гармонія". Мікс руколи, шпинату, авокадо та лимонного соусу.

Класичний олів’є, але з легкою заправкою. Замініть майонез на натуральний йогурт або вершковий сир.

Десерти

Шоколадний фондан. Ніжний десерт із "золотою" начинкою.

Фруктовий салат із горіхами та медом. Десерт, який символізує солодке життя у новому році.

Обирайте легкі напої

Шампанське. Традиційний символ свята, але з акцентом на витончені смаки.

Трав’яний чай. М’ята або лимонник підкреслять атмосферу спокою і гармонії.

Домашні лимонади. З м’ятою, лимоном або ягодами.

Як прикрасити страви

Петрушка, руккола, базилік — це символ гармонії та нових починань.

Горіхи — асоціюються з багатством і благополуччям. Додайте їх у салати чи використовуйте як прикрасу.

Викладіть страву у формі спіралі або зигзагу, нагадуючи зміїну форму.

Що не варто подавати на стіл

Змія не любить хаотичності, тому уникайте надто жирних, важких або занадто складних страв.

Зайва кількість алкоголю та занадто гострі приправи також не сприятимуть гармонії свята.

Маленькі секрети для залучення добробуту

Для декору столу використовуйте кольори, що символізують багатство — зелений, золотий, срібний.

Додайте свічки або невеличку вазу з водою, щоб створити гармонію стихій.

Покладіть кілька монет під скатертину або під святковим столом. Вони символізують добробут і процвітання.

Святкове меню на рік Змії 2025 має бути продуманим і витонченим, щоб задовольнити мудру покровительку року. Нехай Новий рік принесе вам гармонію, успіх і радість.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою матеріалів про Новий рік Змії 2025

Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії.

Також ми писали про те, що категорично не можна ставити на новорічний стіл у рік Змії-2025.

Ще ми розповідали, які десерти поставити на святковий стіл у рік Змії, щоб залучити багатство.

Також ми писали про те, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025.

Радимо звернути увагу на рекомендації меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут.

прикмети рецепти Астрологія Новий рік 2025 Зелена Дерев'яна Змія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Рада ухвалила надання відстрочки ще одній категорії громадян

19:32 США знімуть санкції з Росії задля мирної угоди з Україною, — CNN

19:18 Відключення світла в Одесі — графіки на суботу

19:14 Киянин подав позов проти ДТЕК через відключення світла — деталі

Ексклюзив

19:09 Атрибути державності — чи знають у Львові символи України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

19:05 Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025

18:50 В Оберіг вносять дані чоловіків, які ніколи не були в ТЦК

18:34 Відключень світла поменшає? Укренерго показало графіки на завтра

18:33 Огорнуть тумани — синоптики попередили про погоду на вихідних

18:28 Гетманцев запропонував альтернативу ПДФ — деталі

20:00 Рада ухвалила надання відстрочки ще одній категорії громадян

19:32 США знімуть санкції з Росії задля мирної угоди з Україною, — CNN

19:18 Відключення світла в Одесі — графіки на суботу

19:14 Киянин подав позов проти ДТЕК через відключення світла — деталі

Ексклюзив

19:09 Атрибути державності — чи знають у Львові символи України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

19:05 Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025

18:50 В Оберіг вносять дані чоловіків, які ніколи не були в ТЦК

18:34 Відключень світла поменшає? Укренерго показало графіки на завтра

18:33 Огорнуть тумани — синоптики попередили про погоду на вихідних

18:28 Гетманцев запропонував альтернативу ПДФ — деталі

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят