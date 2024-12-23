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Навіщо готувати кутю на Різдво — історія і традиції

23 грудня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Навіщо готувати кутю на Різдво — історії, традиції та глибокий сенс обряду
Різдвяна кутя. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кутя — це не просто різдвяна страва, а символічний обряд, який об'єднує покоління. Чому саме вона займає центральне місце на святковому столі? Яке значення мають пшениця, мед та мак у її складі? 

Новини.LIVE розкажуть про традиції та історії, які криються у кожній ложці куті.

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Кутя — одна з найдавніших обрядових страв українців, без якої неможливо уявити Святвечір. Ця страва не лише смачна, але й насичена символікою, яка переплітає християнські й дохристиянські традиції, що передаються з покоління в покоління.

коли потрібно готувати кутю
Кутя та узвар. Фото: Freepik

Історія куті

Традиція готувати кутю сягає корінням у глибоку давнину. Ще за язичницьких часів ця страва була пов’язана з культом предків і врожаю. Головний інгредієнт — пшениця, символізував відродження життя, урожайність і достаток. Кутю готували не лише на Різдво, але й на інші важливі свята, зокрема на Хрещення, щоб вшанувати душі померлих і подякувати за щедрість природи.

З приходом християнства кутя стала частиною святкового столу на Різдво як символ поєднання матеріального і духовного світу. Вона нагадує про віру, благословення та вдячність.

Символізм інгредієнтів

історія куті та традиції свята
Кутя в тарілці. Фото: Freepik

Кожен компонент куті має особливе значення:

  • Пшениця — основа страви, символізує життя, родючість і воскресіння.
  • Мед — символізує радість, солодкість життя й Божу благодать.
  • Мак — асоціюється з достатком, процвітанням і пам’яттю про предків.
  • Родзинки чи інші сухофрукти — уособлюють благополуччя та радість.
  • Горіхи — знак здоров’я та сили.

Традиції приготування

Різдвяну кутю готують з особливою увагою та шаною. Важливо, щоб всі інгредієнти були якісними, адже це відображає ставлення до свята і рідних. Господиня, готуючи страву, молиться, щоб у сім’ї панували мир і злагода.

Перед подачею кутю ставлять на центр столу, прикрашеного сіном і білою скатертиною. Це нагадує про ясла, в яких народився Ісус Христос. У деяких регіонах господар або найстарший член родини промовляє молитву, освячує страву, і лише потім починають вечерю.

Духовний сенс куті

Кутя є символом єднання сім’ї та пам’яті про предків. У Святвечір, коли родина збирається за столом, кожна ложка куті нагадує про тяглість традицій і цінність рідних зв’язків.

Готуючи цю страву, ми не лише віддаємо шану минулому, а й створюємо духовний місток між поколіннями. Ця традиція є спільним обрядом, що поєднує всі родини України в один теплий і радісний вечір.

Чому кутя важлива сьогодні

У сучасному світі, сповненому метушнею, традиція готувати кутю допомагає зупинитися, поринути у спогади та відчути справжнє тепло родинного кола. Вона нагадує, що найголовніше — це любов, єдність і вдячність за кожен день, проведений з близькими.

Отже, кутя — це більше, ніж їжа. Це глибокий обряд, який наповнює Різдво особливим змістом і дарує незабутні моменти у колі родини.

Раніше ми писали про меню на Різдво 2024 — 12 страв на Святвечір

Також радимо ознайомитися з рецептом на Святвечір — смачна кутя з пшениці на Різдво

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