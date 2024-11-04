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Не викидайте гарбуз після Гелловіну — що можна приготувати

4 листопада 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Що приготувати з гарбуза після Гелловіну — смачні рецепти та ідеї
Шматочки гарбуза. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Після святкувань залишився гарбуз? Замість того, щоб його викидати, приготуйте щось смачне. Супи, випічка, закуски — ми зібрали найкращі рецепти, які допоможуть перетворити цей осінній інгредієнт на справжній кулінарний шедевр.

Новини.LIVE розкажуть про кілька ідей, як перетворити гарбуз, що залишився, на кулінарні шедеври.

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Гелловін закінчився, і святкові гарбузові ліхтарики поступово втрачають свою яскравість, не поспішайте викидати цей корисний та смачний овоч. Гарбуз — універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати десятки страв, додавши в них аромат та тепло осінніх спецій.

1. Крем-суп з гарбуза з прянощами

Мабуть, гарбузовий суп — це класика осінньої кухні. Його густа текстура та насичений смак ідеально підходять для холодних днів. Щоб приготувати цей суп, наріжте гарбуз кубиками, обсмажте з цибулею, часником і трохи імбиру. Потім залийте бульйоном, додайте вершки та пробийте блендером до кремоподібного стану. Подавайте з гарбузовим насінням і краплею оливкової олії для яскравого аромату.

2. Гарбузовий пиріг з корицею та мускатним горіхом

Цей десерт сподобається всім, хто любить випічку. Гарбузовий пиріг з прянощами має ніжний смак та повітряну текстуру. Для начинки вам знадобиться пюре з гарбуза, цукор, кориця, мускатний горіх та трохи ванілі. З'єднайте з яйцями та залийте в тісто. У духовці пиріг набуде золотистого відтінку і неймовірного аромату, який наповнить будинок затишком. Подавати найкраще зі збитими вершками.

що приготувати з гарбуза після хеллоуїну
Гарбузовий суп. Фото: Freepik

3. Запечений гарбуз з розмарином та часником

Запечений гарбуз може бути гарним гарніром або самостійною закускою. Наріжте його скибочками, посоліть, поперчіть, додайте розмарин і часник, збризкайте оливковою олією і відправте в духовку на 30 хвилин при 200 °C. В результаті вийдуть ароматні і хрусткі скибочки, які відмінно підійдуть до м'яса або риби.

4. Домашній гарбузовий латте

Для любителів кави є варіант зробити гарбузовий латте, який анітрохи не поступається напоям із популярних кафе. Змішайте гарбузове пюре з корицею, гвоздикою та молоком, підігрійте суміш, а потім додайте в неї свіжозварений еспресо. На завершення прикрасьте збитими вершками та посипте корицею.

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Гарбуз на столі. Фото: Freepik

5. Овочеве рагу з гарбузом

Овочеве рагу — це ідеальна страва, яку можна легко адаптувати під ваші уподобання. Наріжте гарбуз, картоплю, моркву, додайте зелений горошок та томатний соус. Тушкуйте все це на повільному вогні, додавши улюблені спеції. Таке рагу ситне, корисне та відмінно підійде для сімейної вечері.

Чому гарбуз краще не викидати

Гарбуз — це не лише смачний, а й корисний продукт. Він багатий на вітаміни A, C, E, містить клітковину і антиоксиданти, які позитивно впливають на здоров'я. Ви можете приготувати з нього страви, які не тільки порадують смаком, але й підтримають імунітет у холодну пору року.

Не пропустіть шанс продовжити життя своїм гарбузам після Гелловіну. Спробуйте нові рецепти, і, можливо, гарбуз стане вашим улюбленим осіннім інгредієнтом.

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Рецепт гарбузових кексів з горіхами — корисна та смачна випічка для дітей.

А цей осінній десерт сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз — мармуровий гарбузово-сирний пиріг.

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Також пропонуємо звернути увагу на найкращий десерт з гарбуза — рецепт, який вартий вашої уваги.

Ще один рецепт із гарбуза, діти не здогадаються, що він там є — гарбузова запіканка із сиром.

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