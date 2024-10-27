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Ось що буде, якщо восени кожного дня пити чай з імбиром

27 жовтня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ось що буде, якщо пити чай з імбиром щодня восени — імунітет вам подякує.
Вітамінний чай. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Осінь — це час, коли наш імунітет потребує особливої уваги. Чай з імбиром — це справжній скарб для здоров’я, і якщо його пити кожен день, він може стати вашою надійною підтримкою в цей період.

Новини.LIVE розкажуть, як приготувати ароматний і корисний напій, який допоможе вам залишатися здоровими та енергійними протягом всієї осені.

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Імбир володіє численними корисними властивостями, які особливо актуальні восени. Якщо ви будете регулярно пити чай з імбиром, це допоможе зміцнити імунітет, зменшить ризик застуди та грипу, покращить травлення та надасть організму сили для боротьби зі стресом і втомою.

Ось що може статися, якщо кожен день пити імбирний чай 

Імбир містить антиоксиданти, які допомагають організму боротися з вірусами і бактеріями. Регулярне вживання імбирного чаю допоможе знизити ймовірність захворіти в холодний період.

Имбирь
Корінь імбиру. Фото: Freepik

Імбир стимулює вироблення травних ферментів, що допомагає організму легше засвоювати їжу і боротися з такими неприємностями, як здуття та важкість у шлунку.

Імбир має протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити біль в суглобах і м’язах, а також зняти запалення в організмі.

Імбир розширює судини і покращує кровообіг, що позитивно впливає на загальний стан здоров’я, особливо у людей із проблемами серцево-судинної системи.

Покращення настрою та боротьба зі стресом

Імбир має здатність знижувати рівень стресу завдяки своїм заспокійливим властивостям, що особливо корисно в періоди, коли багато хто відчуває осінню депресію.

Зниження рівня холестерину

Регулярне вживання імбирного чаю може допомогти знизити рівень поганого холестерину в крові, що сприятливо позначається на здоров'ї серця.

Протипоказання

Однак слід пам'ятати, що імбир не рекомендується людям із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (наприклад, виразка або гастрит), адже він може дратувати слизову оболонку шлунка. Також, якщо ви приймаєте ліки для розрідження крові, перед вживанням імбирного чаю краще проконсультуватися з лікарем.

Рецепт імбирного чаю 

чай з ібмирем рецепт
Вітамінний чай. Фото: Freepik

Приготувати імбирний чай дуже просто, і це займе у вас всього кілька хвилин.

Вам знадобиться: 

  • 1 маленький корінь імбиру;
  • 500 мл води;
  • 1 чайна ложка меду (за бажанням);
  • 1 чайна ложка лимонного соку або часточка лимону.

Спосіб приготування

Очистіть імбир від шкірки і наріжте його тонкими скибочками або натріть на дрібну тертку.

Доведіть воду до кипіння і додайте імбир у киплячу воду.

Варіть імбир на слабкому вогні 5-10 хвилин, щоб він віддав свої корисні речовини воді.

Процідіть чай, щоб видалити шматочки імбиру.

Додайте мед і лимонний сік за смаком. Мед можна додавати після того, як чай трохи охолоне, щоб зберегти його корисні властивості.

Раніше ми розповідали, чим снідати на початку осені, щоб зміцнити імунітет.

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