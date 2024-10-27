Ось що буде, якщо пити чай з імбиром щодня восени — імунітет вам подякує.

Вітамінний чай. Фото: Freepik

Осінь — це час, коли наш імунітет потребує особливої уваги. Чай з імбиром — це справжній скарб для здоров’я, і якщо його пити кожен день, він може стати вашою надійною підтримкою в цей період.

Новини.LIVE розкажуть, як приготувати ароматний і корисний напій, який допоможе вам залишатися здоровими та енергійними протягом всієї осені.

Читайте також:

Імбир володіє численними корисними властивостями, які особливо актуальні восени. Якщо ви будете регулярно пити чай з імбиром, це допоможе зміцнити імунітет, зменшить ризик застуди та грипу, покращить травлення та надасть організму сили для боротьби зі стресом і втомою.

Ось що може статися, якщо кожен день пити імбирний чай

Імбир містить антиоксиданти, які допомагають організму боротися з вірусами і бактеріями. Регулярне вживання імбирного чаю допоможе знизити ймовірність захворіти в холодний період.

Корінь імбиру. Фото: Freepik

Імбир стимулює вироблення травних ферментів, що допомагає організму легше засвоювати їжу і боротися з такими неприємностями, як здуття та важкість у шлунку.

Імбир має протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити біль в суглобах і м’язах, а також зняти запалення в організмі.

Імбир розширює судини і покращує кровообіг, що позитивно впливає на загальний стан здоров’я, особливо у людей із проблемами серцево-судинної системи.

Покращення настрою та боротьба зі стресом

Імбир має здатність знижувати рівень стресу завдяки своїм заспокійливим властивостям, що особливо корисно в періоди, коли багато хто відчуває осінню депресію.

Зниження рівня холестерину

Регулярне вживання імбирного чаю може допомогти знизити рівень поганого холестерину в крові, що сприятливо позначається на здоров'ї серця.

Протипоказання

Однак слід пам'ятати, що імбир не рекомендується людям із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (наприклад, виразка або гастрит), адже він може дратувати слизову оболонку шлунка. Також, якщо ви приймаєте ліки для розрідження крові, перед вживанням імбирного чаю краще проконсультуватися з лікарем.

Рецепт імбирного чаю

Вітамінний чай. Фото: Freepik

Приготувати імбирний чай дуже просто, і це займе у вас всього кілька хвилин.

Вам знадобиться:

1 маленький корінь імбиру;

500 мл води;

1 чайна ложка меду (за бажанням);

1 чайна ложка лимонного соку або часточка лимону.

Спосіб приготування

Очистіть імбир від шкірки і наріжте його тонкими скибочками або натріть на дрібну тертку.

Доведіть воду до кипіння і додайте імбир у киплячу воду.

Варіть імбир на слабкому вогні 5-10 хвилин, щоб він віддав свої корисні речовини воді.

Процідіть чай, щоб видалити шматочки імбиру.

Додайте мед і лимонний сік за смаком. Мед можна додавати після того, як чай трохи охолоне, щоб зберегти його корисні властивості.

Раніше ми розповідали, чим снідати на початку осені, щоб зміцнити імунітет.

Ще ми писали про рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.

Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.