Простий рецепт компоту з черешні — покрокове приготування

Компот із черешні. Фото: Freepik

Компот із черешні — це ідеальний літній напій, який освіжає та радує своїм насиченим смаком. Його можна подавати як теплим, так і охолодженим, він підходить як для повсякденного вживання, так для святкового столу.

Новини.LIVE розкажуть про докладний рецепт, який допоможе вам приготувати цей смачний напій.

Читайте також:

Компот із черешні — це не тільки смачний та освіжаючий напій, але й чудовий спосіб зберегти смак літніх ягід на зиму.

Вам знадобиться:

черешня — 500 г (можна використовувати свіжу чи заморожену);

цукор — 150-200 г (залежно від бажаної солодкості);

вода — 2-3 літри;

лимонна кислота — 1/2 чайної ложки або сік половини лимона (за бажанням);

ванільний цукор або стручок ванілі на смак (за бажанням).

Спосіб приготування

Ретельно промийте черешню під холодною водою. Видаліть плодоніжки та кісточки. Видалення кісточок — необов'язковий крок, але це покращить смак компоту та зробить його зручнішим для пиття.

У великій каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте цукор і перемішайте до повного розчинення. Якщо ви хочете додати ваніль, на цьому етапі можна покласти ванільний цукор або розрізаний стручок ванілі у воду.

Компот із черешні. Фото: Freepik

У киплячий сироп додайте підготовлену черешню. Знову доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь та варіть на середньому вогні протягом 5-10 хвилин. Чим довше ви варите, тим насиченішим буде смак компоту.

Додавання лимонної кислоти. Додайте лимонну кислоту або сік лимона, щоб збалансувати насолоду та додати легку кислинку. Перемішайте.

Зніміть компот із вогню і дайте йому настоятися під кришкою протягом 20-30 хвилин. Це допоможе черешні максимально віддати свої смакові якості у сироп.

Компот можна подавати як теплим, так і холодним. Для холодного варіанта охолодіть напій до кімнатної температури, а потім поставте його в холодильник на кілька годин. Перед подачею можна додати кубики льоду для додаткової прохолоди.

Компот із черешні. Фото: Freepik

Додаткові поради

Ви можете додати до компоту інші фрукти та ягоди, такі як полуниця, малина або яблука. Це збагатить смак і зробить напій ще ароматнішим.

Крім ванілі, спробуйте додати паличку кориці або гвоздику для створення цікавих смакових відтінків.

Якщо ви віддаєте перевагу менш солодким напоям, зменшіть кількість цукру або використовуйте альтернативні підсолоджувачі, такі як мед або стевія.

Зберігання компоту

Готовий компот можна зберігати у холодильнику до 5 днів. Розлийте його по чистих скляних пляшках або банках і щільно закрийте кришками.

Для тривалого зберігання компот можна законсервувати. Розлийте гарячий компот по стерилізованих банках, закрийте кришками і стерилізуйте в окропі 10-15 хвилин. Закочені банки зберігайте у прохолодному темному місці.

Раніше ми писали про еліксир молодості — дізнайтеся, що буде, якщо щодня з'їдати куркуму.

Також ми писали про чудо-напій, завдяки якому ченці живуть 120 років — два простих інгредієнти.