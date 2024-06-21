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Чем можно заменить уксус в домашних условиях

21 июня 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Чем заменить уксус — список ингредиентов
Уксус и лимон. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Уксус является популярным ингредиентом в кулинарии и консервировании, однако бывают случаи, когда его нужно заменить. Это может быть связано с аллергией, диетическими ограничениями или просто отсутствием уксуса под рукой. 

Новини.LIVE. собрали список ингредиентов, чем можно заменить уксус в домашних условиях. 

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Заменители уксуса разнообразны и могут быть выбраны в зависимости от рецепта и ваших предпочтений. Лимонный и лаймовый соки, винный и яблочный соки, белое вино, йогурт или кефир, рисовый уксус и даже шампанское — все эти продукты могут стать отличной альтернативой уксусу. 

Лимонный сок

Лимон, это отличный заменитель уксуса благодаря своей кислотности.

Придаёт свежий цитрусовый аромат блюдам. Идеален для салатов, маринадов и соусов.

Как использовать лимон вместо уксуса 

Соотношение замены обычно составляет 1:1. Если в рецепте требуется 1 столовая ложка уксуса, используйте 1 столовую ложку лимонного сока.

Лаймовый сок

Лайм, это хороший заменитель уксуса с ярким, освежающим вкусом. Прекрасно сочетается с азиатской кухней и морепродуктами. Подходит для коктейлей, салатов и маринадов.

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Уксус и лимон. Фото: Freepik

Как использовать лайм вместо уксуса

Замена аналогична лимонному соку: 1 столовая ложка уксуса = 1 столовая ложка лаймового сока.

Винный сок

Винный сок, особенно белый или красный, может заменить уксус в соусах и маринадах.

Придает блюдам глубину и сложность вкуса. Хорошо сочетается с мясом и рыбой. Используйте винный сок в том же количестве, что и уксус.

Яблочный сок

Подходит для замены уксуса в выпечке и десертах. Нежный и сладковатый вкус. Добавляет фруктовые нотки в блюда. Соотношение замены 1:1. Для более кислого вкуса можно добавить немного лимонного сока.

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Уксус и перец. Фото: Freepik

Белое вино

Отлично подходит для соусов и маринадов, особенно для белого мяса и рыбы. Придает изысканный аромат и вкус. Хорошо сочетается с большинством блюд.

1 столовая ложка уксуса заменяется на 1 столовую ложку белого вина. При необходимости можно добавить немного лимонного сока для усиления кислотности.

Рисовый уксус

Легкий и нежный уксус, идеальный для азиатских блюд. Более мягкий вкус по сравнению с обычным уксусом.

Прекрасно сочетается с рисом, суши и салатами. Соотношение замены 1:1.

Ранее мы писали, почему обычный уксус лучше заменить яблочным.

Еще мы рассказывали про три способа, как исправить жидкое пюре

Также мы писали, как готовить замороженные котлеты на сковороде

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лимон
уксус
яблочный уксус

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