Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Почему для консервации категорически не подходит йодированная соль arrow

Почему для консервации категорически не подходит йодированная соль

13 июля 2024 08:30
Янина Томенко - Редактор
Янина Томенко
Редактор
Что будет, если для консервации использовать йодированную соль
Консервированные огурцы и помидоры. Фото: Freepik
Янина Томенко - Редактор
Янина Томенко
Редактор

Консервация — это популярный метод сохранения продуктов, который включает засолку овощей, фруктов и других продуктов. Одним из ключевых ингредиентов в этом процессе является соль. Однако не любая соль подходит для этих целей. Йодированная соль, которая активно используется в повседневной жизни, категорически не подходит для консервации. 

Новини.LIVE расскажут про несколько причин, почему йодированную соль нельзя использовать при консервации продуктов. 

Читайте также:

Использование йодированной соли для консервации может привести к изменению вкуса, текстуры и внешнего вида продуктов, нарушению ферментационных процессов и снижению эффективности консервации. Это делает конечный продукт менее вкусным, менее привлекательным и потенциально менее безопасным для потребления. 

консервация продуктов и овощей на зиму
Консервированные продукты. Фото: Freepik

Поэтому для достижения наилучших результатов в процессе консервации рекомендуется использовать не йодированную соль, а специальные сорта соли, такие как каменная или морская, которые не содержат добавленного йода и обеспечивают оптимальные условия для сохранения продуктов.

Влияние йода на вкус и запах продуктов

Йод, добавленный в соль, может вступать в химические реакции с различными компонентами овощей и фруктов. Это может приводить к изменению вкуса и запаха готового продукта. Продукты могут приобретать нежелательный металлический или химический привкус, что делает их менее аппетитными.

Некоторые овощи, такие как огурцы и капуста, особенно чувствительны к йоду. При использовании йодированной соли их естественный вкус может значительно измениться, что особенно критично для рецептов, где важен натуральный вкус продуктов.

Окислительные процессы

Йод является сильным окислителем. В процессе консервации он может ускорять окислительные реакции, что негативно сказывается на сохранности продуктов. Это может приводить к потемнению, изменению текстуры и ухудшению внешнего вида консервов.

консервация продуктов на зиму
Консервированные продукты. Фото: Freepik

Влияние на текстуру и процесс ферментации

Йодированная соль может влиять на текстуру продуктов. Например, при консервации огурцов или капусты они могут становиться мягкими и терять хрустящесть. Это связано с тем, что йодированная соль влияет на клеточные стенки растений, что приводит к их разрыхлению и утрате плотности.

Нарушение ферментационных процессов

Важной частью некоторых методов консервации, таких как квашение, является ферментация. Йод может подавлять активность ферментирующих бактерий, необходимых для этого процесса. Это приводит к тому, что продукты либо не ферментируются должным образом, либо процесс ферментации затягивается, что увеличивает риск порчи продуктов.

Снижение эффективности консервации

Йодированная соль может снижать эффективность консервации. Это связано с тем, что йод нарушает оптимальный солевой баланс, необходимый для создания неблагоприятной среды для роста бактерий и плесени. Это может приводить к повышенному риску порчи продуктов и даже к появлению патогенных микроорганизмов.

Риск для здоровья

В некоторых случаях продукты, законсервированные с использованием йодированной соли, могут становиться потенциально опасными для здоровья. Недостаточная консервация и неправильное брожение могут способствовать развитию ботулизма и других опасных заболеваний.

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с самым простым проверенным годами рецептом вкусных квашеных огурцов — холодный способ.

лайфхаки консервация соль заготовка на зиму овощи на зиму

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля