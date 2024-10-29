Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Как быстро и легко очистить тыкву — полезные советы arrow

Как быстро и легко очистить тыкву — полезные советы

29 октября 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как быстро и легко очистить тыкву — полезные советы
Разрезанная тыква. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Чистка тыквы может быть быстрой и простой, если знать несколько полезных уловок. Узнайте, как без лишних усилий почистить тыкву для вашего любимого рецепта, сохраняя максимум пользы и вкуса.

Новини.LIVE собрали для вас простые советы, благодаря которым вы сможете быстро и легко подготовить тыкву для приготовления любимых блюд.

Читайте также:

Чистка тыквы может казаться сложной задачей, но с несколькими простыми советами этот процесс станет гораздо более легким и быстрым.

Тыква — это не только вкусная, но и полезная овощная культура, являющаяся идеальным ингредиентом для многих блюд. Итак, давайте рассмотрим, как правильно и эффективно ее очистить.

как быстро и легко очистить тыкву
Разрезанная тыква. Фото: Freepik

Выбор правильной тыквы

Прежде чем начать чистку, важно выбрать качественную тыкву. Лучше всего подходят спелые, жесткие и без повреждения плоды. Чем меньше повреждений, тем легче будет чистить кожуру.

Подготовьте все необходимые инструменты: острый нож, разделочную доску, ложку для удаления семян и, если нужно, щетку для очищения кожуры. Острый нож позволит легче справляться с толстой кожурой, а ложка поможет быстро удалить семена.

Процесс очищения

Перед чисткой тыкву следует хорошо промыть под холодной водой, чтобы убрать грязь и остатки пестицидов. Если тыква большая, можно использовать щетку, чтобы достать все труднодоступные места.

Чтобы облегчить процесс, разрежьте тыкву пополам, а затем снова каждую половину на несколько частей. Если тыква большая, лучше сначала отрезать верхнюю часть, а потом уже делили на кусочки. Это сделает очищение более легким.

советы как быстро и легко очистить тыкву
Маленькие тыквы. Фото: Freepik

Удаление семян

Используя ложку, аккуратно извлеките семена и мякоть. Оставьте семена, если планируете их поджарить или высадить в следующем сезоне. Оставшаяся мякоть также может пригодиться для приготовления супа или пюре.

Чистка кожуры

Используя острый нож, аккуратно снимите кожуру, начиная с верхней части. Некоторые люди предпочитают очищение тыквы с помощью овощечистки. Это особенно полезно, если кожура тонкая.

Дополнительные советы

Если тыква большая и тяжелая, можно сохранить часть очистки на потом. После чистки замотайте кусочки в пленку и храните в холодильнике. Это позволит сохранить свежесть продукта.

Если вам не нравится чистить тыкву, попробуйте купить очищенные и нарезанные кусочки в магазине. Это сэкономит время, хотя может быть немного дороже.

Предлагаем вам нашу подборку лучших рецептов из тыквы

Рецепт тыквенных кексов с орехами — полезная и вкусная выпечка для детей.

А этот осенний десерт понравится даже тем, кто не любит тыкву, — мраморный тыквенно-творожный пирог.

Еще советуем сохранить рецепт тыквенного супа — фаворит осени, который понравится всем.

Также предлагаем обратить внимание на лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания.

Еще один рецепт из тыквы, дети не догадаются, что она там есть — тыквенная запеканка с сыром.

осень продукты советы тыква овощи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:02 Холода наступают — какая погода будет в Одессе 30 октября

22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

22:30 Деньги или повестка — в Одессе судили работника ТЦК

22:28 В Харькове слышны взрывы — что известно

22:27 Дополнительные выплаты военным — сколько бойцы получали в октябре

Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

23:02 Холода наступают — какая погода будет в Одессе 30 октября

22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

22:30 Деньги или повестка — в Одессе судили работника ТЦК

22:28 В Харькове слышны взрывы — что известно

22:27 Дополнительные выплаты военным — сколько бойцы получали в октябре

21:48 Тысяча от Зеленского — в правительстве назвали цель зимних выплат

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Text

13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре