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Как выбрать свеклу в магазине, чтобы она была действительно вкусной — практические рекомендации

25 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как выбрать вкусную и сладкую свеклу — советы
Девушка держит свеклу. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Свекла — это вкусный и полезный корнеплод, который широко используется в кулинарии. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые приносят многочисленные преимущества для здоровья. Однако, чтобы получить максимальную пользу от свеклы, важно правильно ее выбрать. 

Новини.LIVE расскажут про несколько полезных советов, которые помогут вам сделать правильный выбор в магазине.

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Выбор правильной свеклы в магазине — это залог вкусных и полезных блюд. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежей, сочной и ароматной свеклой, которая принесёт пользу вашему здоровью и разнообразит ваш рацион. 

Выбор размера и формы

Среднего размера свекла обычно является наиболее вкусной и сочной. Она легче готовится и имеет более нежную текстуру по сравнению с крупной свеклой, которая может быть более жесткой и волокнистой.

Предпочитайте свеклу округлой или слегка овальной формы. Избегайте слишком вытянутой или неправильной формы, так как она может быть менее равномерной по текстуре.

Выбирайте свеклу с яркой и ровной кожурой тёмно-красного или бордового цвета. Свекла с тусклой или бледной кожурой может быть менее сладкой и сочной.

Кожура должна быть гладкой и без трещин, повреждений или пятен. Свекла с повреждённой кожурой может быть подвержена гниению или иметь неприятный вкус.

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Свекла на столе. Фото: Freepik

Свекла должна быть твёрдой и плотной на ощупь. Если свекла мягкая или имеет места, где она проминается, это может указывать на то, что она уже начала портиться или была неправильно хранилась. Свекла должна быть тяжелее для своего размера, что указывает на её сочность и свежесть.

Если свекла продаётся с листьями, обратите внимание на их состояние. Листья должны быть зелёными и свежими, без признаков увядания или пожелтения. Свежие листья указывают на то, что свекла недавно была собрана.

Избегайте свеклы с глубокими трещинами, пятнами или признаками гнили. Эти дефекты могут указывать на плохое качество или неправильное хранение продукта.

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Плоды свеклы. Фото: Freepik

Проверка на свежесть

Свекла должна иметь свежий, слегка землистый запах. Если вы чувствуете запах плесени или гнили, это явный признак, что свекла не свежая. Узнайте, как свекла была хранилась в магазине. Она должна быть в прохладном, тёмном месте, чтобы сохранить свою свежесть и питательные свойства.

Сезонность свеклы

Свекла доступна круглый год, но наивысшее качество и вкус она имеет в конце лета и осенью, когда ее сезон сбора. В это время года свекла наиболее сладкая и сочная.

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