Рецепт запеченного картофеля с чесночным маслом – простой и вкусный гарнир

Рецепт запеченного картофеля с чесночным маслом
Запеченный картофель с чесночным маслом — это идеальный гарнир для любого блюда. Хрустящаяся снаружи, нежная внутри, с ароматом свежей зелени и чеснока, это блюдо понравится всем без исключения. Попытайтесь приготовить по этому простому рецепту!
Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.
Вам понадобится:
- картофель (небольшой) 6 шт;
- растительное масло для смазки картофеля;
- сливочное масло 40 г;
- чеснок 3 зубчика;
- зелень укропа;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Картошку хорошо помыть и сделать надрезы крест-накрест до половины ее глубины. Положить картофель в кастрюлю, залить водой, посолить и довести до кипения. Варить в течение 10 минут.
После этого выложить картофель на противень надрезами вверх, смазать растительным маслом и поставить в предварительно разогретую до 190 °C духовку на 30 минут.
Для чесночного масла измельчить зелень укропа ножом. В отдельную мисочку выложить размякшее сливочное масло, добавить укроп, соль и выжатый чеснок. Все кропотливо перемешать до однородной массы.
Готовый картофель достать из духовки и в каждый картофель, пока он еще горячий, выложить чесночное масло. Подавать на стол сразу после приготовления.
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