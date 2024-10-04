Рецепт запеченного картофеля с чесночным маслом – простой и вкусный гарнир

Запеченный картофель. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Запеченный картофель с чесночным маслом — это идеальный гарнир для любого блюда. Хрустящаяся снаружи, нежная внутри, с ароматом свежей зелени и чеснока, это блюдо понравится всем без исключения. Попытайтесь приготовить по этому простому рецепту!

Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.

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Вам понадобится:

картофель (небольшой) 6 шт;

растительное масло для смазки картофеля;

сливочное масло 40 г;

чеснок 3 зубчика;

зелень укропа;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Картошку хорошо помыть и сделать надрезы крест-накрест до половины ее глубины. Положить картофель в кастрюлю, залить водой, посолить и довести до кипения. Варить в течение 10 минут.

Картофель в воде. Фото: Скриншот YouTube @smachno

После этого выложить картофель на противень надрезами вверх, смазать растительным маслом и поставить в предварительно разогретую до 190 °C духовку на 30 минут.

Зелень и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Для чесночного масла измельчить зелень укропа ножом. В отдельную мисочку выложить размякшее сливочное масло, добавить укроп, соль и выжатый чеснок. Все кропотливо перемешать до однородной массы.

Запеченный картофель. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Готовый картофель достать из духовки и в каждый картофель, пока он еще горячий, выложить чесночное масло. Подавать на стол сразу после приготовления.

Картофель и зелень. Фото: Скриншот YouTube @smachno

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