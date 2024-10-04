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Рецепт запеченного картофеля с чесночным маслом

4 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт запеченного картофеля с чесночным маслом – простой и вкусный гарнир
Запеченный картофель. Фото: Скриншот YouTube @smachno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Запеченный картофель с чесночным маслом — это идеальный гарнир для любого блюда. Хрустящаяся снаружи, нежная внутри, с ароматом свежей зелени и чеснока, это блюдо понравится всем без исключения. Попытайтесь приготовить по этому простому рецепту!

Рецепт опубликовали на YouTube канале SMACHNO Простые Рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель (небольшой) 6 шт;
  • растительное масло для смазки картофеля;
  • сливочное масло 40 г;
  • чеснок 3 зубчика;
  • зелень укропа;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Картошку хорошо помыть и сделать надрезы крест-накрест до половины ее глубины. Положить картофель в кастрюлю, залить водой, посолить и довести до кипения. Варить в течение 10 минут.

как приготовить картофель в духовке
Картофель в воде. Фото: Скриншот YouTube @smachno

После этого выложить картофель на противень надрезами вверх, смазать растительным маслом и поставить в предварительно разогретую до 190 °C духовку на 30 минут.

как вкусно приготовить картофель в духовке
Зелень и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Для чесночного масла измельчить зелень укропа ножом. В отдельную мисочку выложить размякшее сливочное масло, добавить укроп, соль и выжатый чеснок. Все кропотливо перемешать до однородной массы.

как быстро приготовить картофель в духовке
Запеченный картофель. Фото: Скриншот YouTube @smachno

Готовый картофель достать из духовки и в каждый картофель, пока он еще горячий, выложить чесночное масло. Подавать на стол сразу после приготовления.

как приготовить картофель в духовке на гарнир.
Картофель и зелень. Фото: Скриншот YouTube @smachno

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