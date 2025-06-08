Салат с куриной печенью, сыром и чипсами — хрустящий фаворит для праздника или обеда

Салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или на каждый день
Этот салат станет звездой любого стола — в нем идеально сочетаются нежная печень, сочные овощи, пикантный чеснок, тягучий сыр и хрустящие чипсы. Он настолько простой в приготовлении, что станет любимым не только для праздников, но и для обычного обеда.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- салат айсберг — 200 г;
- куриная печень — 200 г;
- помидоры — 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- твердый сыр — 70 г;
- майонез — по вкусу;
- чипсы с паприкой — горсть;
- масло — для жарки;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Промыть и обсушить печень, обжарить на сковороде с разогретым маслом по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Соль и перец добавить после жарки, чтобы сохранить нежную текстуру.
На тарелку выложить порванные или нарезанные листья айсберга, немного подсолить и сделать сетку из майонеза. Распределить сверху кусочки жареной печени.
Добавить порезанные на дольки помидоры, еще немного майонеза и измельченный чеснок. Посыпать тертым сыром и щедро украсить хрустящими чипсами с паприкой. Салат подать сразу, пока чипсы остаются хрустящими.
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