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Салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или на каждый день

8 июня 2025 12:39
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат с куриной печенью, сыром и чипсами — хрустящий фаворит для праздника или обеда
Салат с печенью. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат станет звездой любого стола — в нем идеально сочетаются нежная печень, сочные овощи, пикантный чеснок, тягучий сыр и хрустящие чипсы. Он настолько простой в приготовлении, что станет любимым не только для праздников, но и для обычного обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • салат айсберг — 200 г;
  • куриная печень — 200 г;
  • помидоры — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • твердый сыр — 70 г;
  • майонез — по вкусу;
  • чипсы с паприкой — горсть;
  • масло — для жарки;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Промыть и обсушить печень, обжарить на сковороде с разогретым маслом по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Соль и перец добавить после жарки, чтобы сохранить нежную текстуру.

смачний салат з печінкою
Печень и салат. Фото: smachnenke.com.ua

На тарелку выложить порванные или нарезанные листья айсберга, немного подсолить и сделать сетку из майонеза. Распределить сверху кусочки жареной печени.

дуже смачний салат з печінкою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить порезанные на дольки помидоры, еще немного майонеза и измельченный чеснок. Посыпать тертым сыром и щедро украсить хрустящими чипсами с паприкой. Салат подать сразу, пока чипсы остаются хрустящими.

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