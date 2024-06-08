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Что нельзя добавлять в маринад для шашлыка — важные правила

8 июня 2024 08:30
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Янина Томенко
Редактор
Как приготовить маринад для шашлыка и что не стоит класть — лайфхаки.
Шашлык и соус. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

При приготовлении маринада для шашлыка важно учитывать не только те ингредиенты, которые делают мясо вкусным и ароматным, но и те, которые могут отрицательно повлиять на его текстуру и вкус. 

Новини.LIVE. собрали расширенное руководство по ингредиентам, которые не рекомендуется добавлять в маринад для шашлыка.

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Подготовка маринада для шашлыка требует внимательного выбора ингредиентов. Избегайте продуктов, которые могут негативно повлиять на вкус и текстуру мяса при жарке. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать вкусный и ароматный шашлык, который порадует вас и ваших гостей.

Ингредиенты, которые нельзя добавлять в маринад для шашлыка

Майонез содержит яйца и масло, которые при жарке могут сворачиваться и давать неприятный запах и вкус. Также майонез может пригореть, что испортит внешний вид шашлыка и сделает его горьким.

Используйте натуральный йогурт или кефир для придания нежности мясу без риска пригорания.

Слишком много уксуса

Уксус в больших количествах делает мясо слишком кислым и может разрушать его структуру, делая его жестким.

Используйте лимонный сок или натуральный йогурт для придания легкой кислинки без пересушивания мяса. Если используете уксус, добавляйте его в небольших количествах.

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Шашлык и овощи. Фото: Freepik

Сильно кисломолочные продукты (например, сметана)

Сметана и другие сильно кисломолочные продукты могут свернуться при жарке, что испортит внешний вид и вкус шашлыка.

Если хотите использовать кисломолочные продукты, выбирайте менее кислые варианты, такие как натуральный йогурт или кефир.

Томатная паста в больших количествах

Томатная паста содержит кислоты, которые могут сделать мясо жестким. Также паста может пригореть на мангале, придавая горечь шашлыку.

Используйте свежие помидоры или разбавленную томатную пасту в небольших количествах, чтобы добавить вкус без риска пригорания.

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Шашлык и лаваш. Фото: Freepik

Соль на ранних стадиях маринования

Соль вытягивает влагу из мяса, делая его сухим. Это особенно важно для более нежных видов мяса.

Добавляйте соль за час до жарки или непосредственно перед ней, чтобы сохранить сочность мяса.

Специи, которые легко пригорают (например, паприка)

Некоторые специи, такие как паприка, могут легко пригорать и придавать горечь мясу.

Добавляйте такие специи ближе к концу маринования или непосредственно перед жаркой.

Слишком много сахара

Сахар придает маринаду карамелизованный вкус, но в больших количествах он может пригорать, делая мясо горьким.

Используйте сахар в умеренных количествах или замените его медом или кленовым сиропом, но также в малых дозах.

Соевый соус в больших количествах

Соевый соус содержит много соли, что может сделать мясо слишком соленым и пересушенным.

Используйте соевый соус в небольших количествах или разбавляйте его водой или другими жидкостями.

Общие рекомендации

Важно соблюдать баланс между кислотами, маслами и приправами. Кислоты (уксус, лимонный сок) смягчают мясо, масла (оливковое, растительное) помогают удерживать влагу, а приправы (специи, зелень) добавляют вкус.

Время маринования

Маринуйте мясо не слишком долго, особенно если в маринаде присутствуют кислоты. Для курицы и свинины достаточно 2-4 часов, для говядины и баранины — 6-12 часов. Слишком долгое маринование в кислой среде может сделать мясо жестким.

Используйте свежие ингредиенты

Свежие травы, специи и соки придадут маринаду более насыщенный вкус и аромат. Избегайте использования готовых маринадов и соусов с консервантами.

Раньше мы писали, какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный.

Еще мы писали о нескольких важных правилах, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

рецепты
маринад
шашлык
лайфхаки
специи

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