Как быстро приготовить минтай дома — три простых рецепта

Блюдо из минтая. Фото: eatsmarter.com

Из минтая готовят много разнообразных блюд благодаря универсальности этой рыбы и возможности совмещать ее с множеством ингредиентов. Как диетический продукт минтай является отличным источником белка, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за своим питанием.

Минтай можно запекать, жарить, готовить на пару или использовать в супах и салатах.

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1. Минтай, запеченный в духовке

Ингредиенты

Филе минтая — 500 г.

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Соль, перец, специи.

Зелень (петрушка, укроп) для подачи.

Приготовление

Разогреть духовой шкаф до 180°C.

Филе минтая промыть и высушить бумажным полотенцем. Посолить и поперчить.

Приготовить маринад: смешать оливковое масло, раздавленный чеснок, сок лимона и специи.

Вылить маринад на рыбу и оставить на 20-30 минут.

Выложить рыбу на противень, застеленный пергаментом, и запекать примерно 20-25 минут.

Подавать с зеленью и лимоном.

2. Жареный минтай

Ингредиенты

Филе минтая — 500 г.

Мука — 100 г.

Яйцо — 1 шт.

Панировочные сухари — 100 г.

Соль, черный перец.

Растительное масло.

Приготовление

Филе минтая промыть и порезать на порции. Посолить и поперчить.

В трех отдельных мисках подготовить: в первой — муку, во второй — взбитое яйцо, в третьей — панировочные сухари.

Обвалять кусочки рыбы в муке, затем в яйце и обвалять в панировочных сухарях.

Разогреть масло на сковороде и жарить рыбу с обеих сторон до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты с каждой стороны).

Подавать с гарниром и овощами.

3. Минтай в томатном соусе

Ингредиенты

Филе минтая — 500 г.

Томатный соус — 400 мл.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Соль, черный перец.

Растительное масло.

Приготовление

Филе минтая промыть и порезать порционными кусками.

Нарезать лук, натереть морковь. На сковороде разогреть растительное масло, добавить лук и обжарить до прозрачности. Добавить морковь и жарить еще 5 минут.

Добавить томатный соус, соль, перец и специи. Довести до кипения.

В соус положить филе минтая, накрыть крышкой и готовить на малом огне 15-20 минут, пока рыба не станет мягкой.

Подавать с гарниром.

Смотрите видео, как можно запечь минтай под луковично-морковной шубкой.

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