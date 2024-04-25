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Завтрак за пять минут из лаваша с сыром

25 апреля 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт лаваша с сыром за считанные минуты к завтраку — фото и видео.
Лаваш с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный лаваш с сыром, сливочным маслом и специями, который можно приготовить на завтрак или перекус. Вкусная и простая выпечка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • тортилья или лаваш 2 шт;
  • сливочное масло;
  • сыр 80 г;
  • сушеный чеснок;
  • сушеный базилик;
  • черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо взять круглые лепешки или вырезать их из лаваша. 

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Листы лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать лаваш теплым сливочным маслом. Две лепешки соединить между собой. 

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Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр и выложить на лаваш. 

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Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем лаваш на пергамент. По желанию на лаваш можно добавить любую начинку. 

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Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при 180 ºС на протяжении 10-12 минут. 

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Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый лаваш посыпать сушеным чесноком, базиликом и молотым перцем. 

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Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут. 

Также мы рассказывали про завтрак за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента. 

Еще мы писали про рецепт постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука. 

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