Рецепт лаваша с сыром за считанные минуты к завтраку — фото и видео.

Завтрак за пять минут из лаваша с сыром
Очень вкусный лаваш с сыром, сливочным маслом и специями, который можно приготовить на завтрак или перекус. Вкусная и простая выпечка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- тортилья или лаваш 2 шт;
- сливочное масло;
- сыр 80 г;
- сушеный чеснок;
- сушеный базилик;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Сначала необходимо взять круглые лепешки или вырезать их из лаваша.
Смазать лаваш теплым сливочным маслом. Две лепешки соединить между собой.
Натереть сыр и выложить на лаваш.
Выкладываем лаваш на пергамент. По желанию на лаваш можно добавить любую начинку.
Выпекать при 180 ºС на протяжении 10-12 минут.
Готовый лаваш посыпать сушеным чесноком, базиликом и молотым перцем.
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