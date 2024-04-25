Рецепт лаваша с сыром за считанные минуты к завтраку — фото и видео.

Лаваш с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный лаваш с сыром, сливочным маслом и специями, который можно приготовить на завтрак или перекус. Вкусная и простая выпечка.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

тортилья или лаваш 2 шт;

сливочное масло;

сыр 80 г;

сушеный чеснок;

сушеный базилик;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Сначала необходимо взять круглые лепешки или вырезать их из лаваша.

Листы лаваша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать лаваш теплым сливочным маслом. Две лепешки соединить между собой.

Сливочное масло. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр и выложить на лаваш.

Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выкладываем лаваш на пергамент. По желанию на лаваш можно добавить любую начинку.

Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при 180 ºС на протяжении 10-12 минут.

Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый лаваш посыпать сушеным чесноком, базиликом и молотым перцем.

Лаваш и сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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