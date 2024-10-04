Торт без выпечки за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления.

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Если хочется быстренько приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, этот торт без выпечки — именно то, что нужно! Всего 10 минут, и десерт готов. Простые ингредиенты и легкий процесс сделают его вашим фаворитом для быстрого перекуса и праздничных столов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

крекер сладкий (например французский с кунжутом) 500-550 г;

вареное сгущенку (по желанию).

Для крема:

молоко 500 мл;

яйца 2 шт;

сахар 100 г;

ванилин или ванильный сахар 1 пакетик;

мука 50 г;

сливочное масло (размягченное) 70 г.

Способ приготовления

В кастрюле соединить яйца, сахар, ванилин и муку и тщательно перемешать до однородной консистенции.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно влить молоко, после чего поставить кастрюлю на огонь и варить крем до загустения, постоянно помешивая.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить остыть. Когда крем остынет, добавить размягченное сливочное масло и взбить все блендером до однородной массы.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

На дно формы нанести чуть-чуть крема и выложить первый слой крекеров. Сверху смазать кремом и повторить эти действия для каждого последующего слоя.

Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Когда торт полностью сформирован, смазать его кремом сверху и по бокам. Посыпать крошкой от крекеров и оставить на время для пропитки. По желанию можно украсить торт вареной сгущенкой.

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