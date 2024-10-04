Торт без выпечки за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления.

Торт без выпечки за 10 минут — самый простой и быстрый вариант вкусненького к чаю
Если хочется быстренько приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, этот торт без выпечки — именно то, что нужно! Всего 10 минут, и десерт готов. Простые ингредиенты и легкий процесс сделают его вашим фаворитом для быстрого перекуса и праздничных столов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- крекер сладкий (например французский с кунжутом) 500-550 г;
- вареное сгущенку (по желанию).
Для крема:
- молоко 500 мл;
- яйца 2 шт;
- сахар 100 г;
- ванилин или ванильный сахар 1 пакетик;
- мука 50 г;
- сливочное масло (размягченное) 70 г.
Способ приготовления
В кастрюле соединить яйца, сахар, ванилин и муку и тщательно перемешать до однородной консистенции.
Постепенно влить молоко, после чего поставить кастрюлю на огонь и варить крем до загустения, постоянно помешивая.
Перелить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить остыть. Когда крем остынет, добавить размягченное сливочное масло и взбить все блендером до однородной массы.
На дно формы нанести чуть-чуть крема и выложить первый слой крекеров. Сверху смазать кремом и повторить эти действия для каждого последующего слоя.
Когда торт полностью сформирован, смазать его кремом сверху и по бокам. Посыпать крошкой от крекеров и оставить на время для пропитки. По желанию можно украсить торт вареной сгущенкой.
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