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Торт без выпечки за 10 минут — самый простой и быстрый вариант вкусненького к чаю

4 октября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт без выпечки за 10 минут – пошаговый рецепт приготовления.
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если хочется быстренько приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, этот торт без выпечки — именно то, что нужно! Всего 10 минут, и десерт готов. Простые ингредиенты и легкий процесс сделают его вашим фаворитом для быстрого перекуса и праздничных столов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • крекер сладкий (например французский с кунжутом) 500-550 г;
  • вареное сгущенку (по желанию).

Для крема:

  • молоко 500 мл;
  • яйца 2 шт;
  • сахар 100 г;
  • ванилин или ванильный сахар 1 пакетик;
  • мука 50 г;
  • сливочное масло (размягченное) 70 г.

Способ приготовления

В кастрюле соединить яйца, сахар, ванилин и муку и тщательно перемешать до однородной консистенции.

торт без выпечки
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно влить молоко, после чего поставить кастрюлю на огонь и варить крем до загустения, постоянно помешивая.

торт без выпечки 10 минут
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить крем в миску, накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить остыть. Когда крем остынет, добавить размягченное сливочное масло и взбить все блендером до однородной массы.

рецепт торта без выпечки 10 минут
Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

На дно формы нанести чуть-чуть крема и выложить первый слой крекеров. Сверху смазать кремом и повторить эти действия для каждого последующего слоя.

простой рецепт торта без выпечки 10 минут
Торт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Когда торт полностью сформирован, смазать его кремом сверху и по бокам. Посыпать крошкой от крекеров и оставить на время для пропитки. По желанию можно украсить торт вареной сгущенкой.

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