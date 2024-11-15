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Салати на Новий рік Змії 2025, щоб залучити гроші та удачу

15 листопада 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Салати на Новий рік Змії 2025 — рецепти для залучення грошей та удачі
Новорічний салат. Фото: Freepik
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете, щоб новий рік приніс у дім удачу та фінансовий успіх? Підготуйте особливі салати на рік Змії 2025, які привернуть достаток та гармонію у ваше життя. Смачні, символічні рецепти зроблять святковий стіл по-справжньому магічним. 

Новини.LIVE. розкажуть про три салати, які стануть смачними символами річного достатку та принесуть у ваш дім удачу й фінансовий успіх у рік Змії 2025.

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У рік Змії, символ мудрості, стабільності та достатку, варто обирати салати, які не тільки приваблять удачу, а й гармонійно доповнять святковий стіл. Три запропоновані рецепти містять інгредієнти, що асоціюються з добробутом і гармонією — зелень, овочі, риба та горіхи. Ці символічні страви допоможуть створити атмосферу затишку та достатку.

Салат із зеленню, авокадо та горіхами

Цей салат символізує добробут і багатство завдяки зеленим інгредієнтам, що асоціюються з фінансовим зростанням.

Вам знадобиться: 

  • шпинат або салатний мікс — 150 г;
  • авокадо — 1 шт.;
  • огірок — 1-2 шт.;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування 

Листя шпинату або салатного міксу промити, обсушити й викласти у велику миску. Авокадо очистити, нарізати кубиками й додати до салату.

Огірок нарізати тонкими скибочками або кубиками, зелену цибулю дрібно посікти. Додати все в салат. Волоські горіхи злегка обсмажити на сухій сковороді, потім подрібнити й всипати в салат.

Полити салат оливковою олією та лимонним соком, посолити й поперчити за смаком. Перемішати й подавати до столу.

Цей зелений салат підтримає у вас енергію, позитивний настрій і допоможе залучити стабільність та фінансовий успіх у новому році.

новорічний салат 2025
Новорічний салат. Фото: Freepik

Салат "Морський достаток" із лососем і креветками

Морепродукти в цьому салаті символізують достаток та гармонію. Риба приносить удачу, а креветки — енергію для нових досягнень.

Вам знадобиться: 

  • лосось слабосолений — 100 г;
  • креветки (очищені, варені) — 150 г;
  • пекінська капуста — 200 г;
  • помідори чері — 8-10 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нарізати тонкими смужками й викласти на велику тарілку. Лосось нарізати скибочками й розкласти поверх капусти.

Креветки можна трохи обсмажити на оливковій олії або залишити вареними — викласти їх зверху. Огірок нарізати тонкими скибочками, помідори чері розрізати на половинки й додати в салат.

Полити страву лимонним соком і оливковою олією, посолити й поперчити за смаком. Салат "Морський достаток" — чудовий вибір для святкового столу, він принесе успіх і дозволить залучити нові можливості в рік Змії.

салата на Новий рік 2025
Святковий салат. Фото: Freepik

Салат "Золотий вінець" із куркою та ананасом

Цей салат з ананасом та горіхами символізує багатство, процвітання та теплі взаємини. Його золотисті інгредієнти привертають удачу і достаток.

Вам знадобиться:

  • відварене куряче філе — 200 г;
  • консервований ананас — 100 г;
  • сир твердий — 50 г;
  • волоські горіхи — 30 г;
  • майонез або йогурт для заправки — 2-3 ст. л.;
  • сіль та перець за смаком;
  • зелень для прикраси.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати кубиками або розділити на волокна. Ананас нарізати шматочками, якщо він кільцями, й додати до курки.

Сир натерти на великій тертці й змішати з іншими інгредієнтами. Волоські горіхи подрібнити й додати до салату.

Заправити салат майонезом або йогуртом, посолити та поперчити за смаком. Зверху можна прикрасити зеленню або залишити горіхи для декору.

Салат "Золотий вінець" — це ідеальне поєднання смаків, що принесе гармонію і достаток у новому році, створивши справжню святкову атмосферу.

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші. 

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025. 

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