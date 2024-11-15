Салати на Новий рік Змії 2025 — рецепти для залучення грошей та удачі

Новорічний салат. Фото: Freepik

Хочете, щоб новий рік приніс у дім удачу та фінансовий успіх? Підготуйте особливі салати на рік Змії 2025, які привернуть достаток та гармонію у ваше життя. Смачні, символічні рецепти зроблять святковий стіл по-справжньому магічним.

Новини.LIVE. розкажуть про три салати, які стануть смачними символами річного достатку та принесуть у ваш дім удачу й фінансовий успіх у рік Змії 2025.

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У рік Змії, символ мудрості, стабільності та достатку, варто обирати салати, які не тільки приваблять удачу, а й гармонійно доповнять святковий стіл. Три запропоновані рецепти містять інгредієнти, що асоціюються з добробутом і гармонією — зелень, овочі, риба та горіхи. Ці символічні страви допоможуть створити атмосферу затишку та достатку.

Салат із зеленню, авокадо та горіхами

Цей салат символізує добробут і багатство завдяки зеленим інгредієнтам, що асоціюються з фінансовим зростанням.

Вам знадобиться:

шпинат або салатний мікс — 150 г;

авокадо — 1 шт.;

огірок — 1-2 шт.;

зелена цибуля — невеликий пучок;

волоські горіхи — 50 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Листя шпинату або салатного міксу промити, обсушити й викласти у велику миску. Авокадо очистити, нарізати кубиками й додати до салату.

Огірок нарізати тонкими скибочками або кубиками, зелену цибулю дрібно посікти. Додати все в салат. Волоські горіхи злегка обсмажити на сухій сковороді, потім подрібнити й всипати в салат.

Полити салат оливковою олією та лимонним соком, посолити й поперчити за смаком. Перемішати й подавати до столу.

Цей зелений салат підтримає у вас енергію, позитивний настрій і допоможе залучити стабільність та фінансовий успіх у новому році.

Новорічний салат. Фото: Freepik

Салат "Морський достаток" із лососем і креветками

Морепродукти в цьому салаті символізують достаток та гармонію. Риба приносить удачу, а креветки — енергію для нових досягнень.

Вам знадобиться:

лосось слабосолений — 100 г;

креветки (очищені, варені) — 150 г;

пекінська капуста — 200 г;

помідори чері — 8-10 шт.;

огірок — 1 шт.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нарізати тонкими смужками й викласти на велику тарілку. Лосось нарізати скибочками й розкласти поверх капусти.

Креветки можна трохи обсмажити на оливковій олії або залишити вареними — викласти їх зверху. Огірок нарізати тонкими скибочками, помідори чері розрізати на половинки й додати в салат.

Полити страву лимонним соком і оливковою олією, посолити й поперчити за смаком. Салат "Морський достаток" — чудовий вибір для святкового столу, він принесе успіх і дозволить залучити нові можливості в рік Змії.

Святковий салат. Фото: Freepik

Салат "Золотий вінець" із куркою та ананасом

Цей салат з ананасом та горіхами символізує багатство, процвітання та теплі взаємини. Його золотисті інгредієнти привертають удачу і достаток.

Вам знадобиться:

відварене куряче філе — 200 г;

консервований ананас — 100 г;

сир твердий — 50 г;

волоські горіхи — 30 г;

майонез або йогурт для заправки — 2-3 ст. л.;

сіль та перець за смаком;

зелень для прикраси.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати кубиками або розділити на волокна. Ананас нарізати шматочками, якщо він кільцями, й додати до курки.

Сир натерти на великій тертці й змішати з іншими інгредієнтами. Волоські горіхи подрібнити й додати до салату.

Заправити салат майонезом або йогуртом, посолити та поперчити за смаком. Зверху можна прикрасити зеленню або залишити горіхи для декору.

Салат "Золотий вінець" — це ідеальне поєднання смаків, що принесе гармонію і достаток у новому році, створивши справжню святкову атмосферу.

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