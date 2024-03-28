Як виправити пересолений борщ чи суп

Борщ у каструлі. Фото: Freepik

Буває таке, що при приготуванні перших страв, таких як суп або борщ, виявляється, що смак надто солоний. Однак є кілька простих способів виправити цю ситуацію та повернути баланс у страву, не порушивши її смакових якостей.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Що робити, якщо пересолили суп чи борщ

Коли в процесі приготування супу чи борщу раптом виявляється, що ви пересолили страву, це може здатися справжньою кулінарною катастрофою. Однак не варто впадати у відчай, адже існує кілька простих і ефективних способів виправити ситуацію і врятувати ваш кулінарний шедевр.

Борщ у тарілці. Фото: Freepik

Одним із найпоширеніших методів є додавання деяких інгредієнтів, які допоможуть пом'якшити солоний смак супу або борщу, не порушивши його інші смакові якості. Ось кілька способів виправити цю ситуацію.

Додати картоплю

Картопля добре вбирає сіль, тому додавання кількох шматочків картоплі до супу або борщу допоможе зменшити солоність. Просто дайте картоплі поваритися у блюді й потім видаліть її.

Додати кислоту

Небагато кислоти, такий як оцет або лимонний сік, допоможе збалансувати надлишок солі. Почніть з невеликої кількості та додавайте до смаку.

Суп у тарілці. Фото: Freepik

Додати рідину

Додавання додаткової рідини, такої як вода, бульйон чи молоко, розбавить концентрацію солі в супі чи борщі.

Додати овочі або бобові

Додавання овочів, таких як морква, цибуля або капуста, або бобових, таких як квасоля або горох, допоможе збільшити об'єм страви без збільшення солоності.

Використання рису

Якщо ваш суп вийшов надто солоним, одним зі способів виправити ситуацію є додавання рису. Рис добре вбирає сіль, тому його можна загорнути у марлю та опустити в каструлю із супом на 10-15 хвилин. Після цього можна видалити марлю із рисом. Такий метод допоможе не лише скоригувати смак супу, а й приготувати додатковий гарнір.

Ці методи допоможуть знизити рівень солі та відновити баланс смаків у страві.

Раніше ми писали про борщ із бичками в томаті за карпатським рецептом.

Також ми розповідали про ідеальну суміш спецій та прянощів для супів, які можна змішати самостійно.

Ще ми писали про пісний борщ із вушками з тіста за карпатським рецептом.