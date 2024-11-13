Як правильно варити сочевицю — час та рецепт приготування

Червона сочевиця. Фото: Freepik

Сочевиця — це не тільки корисний, а й смачний продукт, який легко приготувати. Дізнайтеся, скільки часу варити сочевицю, щоб вона була ніжною та ароматною, а також ознайомтеся із простим рецептом, який підійде для будь-якої страви.

Новини.LIVE розкажуть, як правильно варити сочевицю.

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Сочевиця — це не тільки смачний, але й дуже корисний продукт, який ідеально підходить для різноманітних страв. Варити сочевицю досить просто, однак, щоб вона вийшла м'якою, смачною і зберегла свої поживні властивості, важливо дотримуватися кількох простих правил.

Зелена сочевиця. Фото: Freepik

Для початку потрібно визначитися з тим, який сорт сочевиці ви хочете приготувати, тому що кожен вид потребує різного часу варіння. Найбільш поширені три види сочевиці: зелена, червона та коричнева.

Як варити червону сочевицю

Червону сочевицю не потрібно замочувати, оскільки вона вариться швидко і не вимагає попереднього часу для набухання. Просто ретельно промийте її під холодною водою.

Для червоної сочевиці на 1 частину сочевиці використовуйте 2,5–3 частини води. Покладіть промиту сочевицю в каструлю і доведіть до кипіння. Як тільки вода закипить, зменшіть вогонь та варіть на повільному вогні близько 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Важливо стежити, щоб сочевиця не розварилася в кашу, якщо хочете, щоб вона зберегла форму.

Сочевиця в тарілку. Фото: Freepik

Як варити зелену та коричневу сочевицю

Зелену та коричневу сочевицю також необхідно промити, але на відміну від червоної, її бажано замочити на 2-3 години. Це допоможе прискорити процес варіння та зробить сочевицю м'якшою.

Для цих сортів на одну частину сочевиці береться дві частини води. Покладіть сочевицю в каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть близько 25-30 хвилин залежно від бажаного ступеня м'якості. Зелена сочевиця зазвичай зберігає форму, тоді як коричнева сочевиця може трохи розвалитися.

Поради щодо приготування

Не додавайте сіль у воду при варінні, оскільки це може сповільнити процес варіння. Найкраще солити сочевицю в кінці приготування.

Використання фільтрованої або мінеральної води покращить смак готової страви. Для додаткового аромату можна додати лавровий лист, часник, куркуму чи інші спеції у воду при варінні сочевиці.

Сочевиця має бути м'якою, але не перевареною. Якщо вона розвариться, то буде схожа на пюре, що підходить для деяких рецептів, наприклад, для супів або пюре, але для гарніру краще стежити за її консистенцією.

Тепер її можна використовувати як основу для салатів, як гарнір до м'яса або овочів, додавати в супи та рагу. Важливо пам'ятати, що правильно зварена сочевиця — це не тільки смачно, а й корисно, тому що вона містить багато білка, клітковини та мінералів.

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