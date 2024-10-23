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Той самий "таємний соус" для шаурми — простий і швидкий рецепт

23 жовтня 2024 05:46
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний соус для шаурми — секретний покроковий рецепт
Соус для шаурми. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шаурма — це не просто смачна страва, а й гармонія соусів та спецій. Хочете дізнатися, як приготувати ідеальний соус, який надасть шаурмі насичений смак та неповторну ніжність? Цей простий рецепт заощадить вам час та порадує неповторним результатом!

Новини.LIVE знайшли рецепт класичного білого соусу, який ідеально підходить для шаурми, але його також можна використовувати як дип для овочів, картоплі або як заправку для салатів.

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Білий соус — це невід'ємна частина шаурми, який надає страві тієї самої кремової консистенції та насиченого смаку. Його рецепт досить простий і потребує мінімального набору інгредієнтів. Цей соус можна використовувати не тільки для шаурми, але й для інших м'ясних та овочевих страв.

Вам знадобиться:

  • 200 г сметани (або натурального йогурту);
  • 100 г майонезу;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 1 ч. л. лимонного соку;
  • пучок свіжої зелені (петрушка, кріп чи кінза);
  • сіль та чорний перець на смак;
  • щіпка цукру (за бажанням).
як приготувати соус для шаурми вдома
Білий соус. Фото: Freepik

Спосіб приготування

Почнемо з підготовки зелені та часнику. Зелень ретельно промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте. Часник очистіть та натріть на дрібній тертці або подрібніть через прес.

У глибокій мисці з'єднайте сметану та майонез. Сметана додасть соусу легкої кислинки, а майонез забезпечить необхідну густоту та кремову текстуру.

До приготовленої суміші сметани та майонезу додайте подрібнений часник та зелень. Часник надасть соусу гостроти та пікантності, а зелень — свіжі нотки.

Додайте лимонний сік, який підкреслить смак соусу і зробить його ще більш освіжаючим. Не забудьте посолити та поперчити до смаку. За бажання можна додати щіпку цукру, щоб збалансувати смакову гаму.

Усі інгредієнти ретельно перемішайте, щоб соус вийшов однорідним. Залишіть його настоятись у холодильнику хоча б на 15-20 хвилин, щоб смаки всіх інгредієнтів з'єдналися.

домашній соус для шаурми та лаваша
Білий та червоний соуси. Фото: Freepik

Важливі поради:

  • Якщо ви віддаєте перевагу легшому соусу, можна замінити майонез на йогурт або зменшити його кількість.
  • Для любителів пікантності можна додати щіпку гострого перцю або соус чилі.

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