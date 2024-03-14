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Топ три продукти, завдяки яким росте волосся

14 березня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Що потрібно їсти, щоб волосся добре росло і не випадало
Дівчина з довгим волоссям. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Бажання мати красиве та здорове волосся надихає багатьох дослідників на пошук ключових продуктів, що сприяють їхньому росту. У цій статті ми розглянемо три найефективніші продукти, які можуть стимулювати ріст волосся та підтримувати їх здоров'я.

Новини.LIVE зібрали інформацію про продукти, які найкраще стимулюють ріст волосся.

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Лосось

Цей смачний і поживний продукт є відмінним джерелом високоякісних білків, жирних кислот Омега-3 і вітамінів групи В. Омега-3 жирні кислоти сприяють зміцненню волосяних фолікул і стимулюють їх зростання, роблячи волосся більш здоровим і блискучим.

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Червона риба. Фото: Freepik

Вітаміни групи В, такі як ніацин, біотин та пантотенова кислота, покращують кровообіг у шкірі голови, забезпечуючи волосяні цибулини необхідними поживними речовинами для активного росту волосся.

Авокадо

Авокадо багатий на мононенасичені жирні кислоти, вітаміни Е і С, а також біотин і фолієву кислоту. Мононенасичені жири допомагають поліпшити стан шкіри голови і зволожують волосся, запобігаючи його ламкості та сухості.

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Бутерброд з авокадо. Фото: Freepik

Вітамін Е знижує запалення шкіри голови, а вітамін С сприяє виробництву колагену, зміцнюючи структуру волосся. Біотин і фолієва кислота відіграють ключову роль в утворенні кератину, основного компонента волосся, тому їхня наявність в авокадо стимулює здорове зростання волосся.

Яйця

Яйця містять високоякісні білки, жовток яких багатий на біотин, вітамін D і залізо. Біотин відіграє важливу роль у синтезі кератину, що сприяє зростанню волосся та покращенню його структури.

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Курячі яйця. Фото: Freepik

Вітамін D допомагає підтримувати здоров'я волосяних фолікул та може знизити випадання волосся, а залізо покращує кровообіг, забезпечуючи волосяні цибулини необхідними поживними речовинами. Крім того, яйця містять лецитин, який зміцнює волосяне коріння і допомагає запобігти ламкості.

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