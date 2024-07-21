Який оцет не можна використовувати для консервації – важливі поради

Консервовані огірки. Фото: Freepik

Оцет — це одна з ключових складових для заготівлі овочів на зиму. Проте чи всі його види підходять для цієї мети. Дотримуючись простих рекомендацій та уважно перевіряючи інформацію на етикетках, ви зможете забезпечити тривале зберігання та чудовий смак ваших заготовок.

Новини.LIVE розкажуть, який оцет не підходить для заготовок на зиму.

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Основні принципи вибору оцту

З початком сезону консервації кожна господиня прагне зробити якнайбільше запасів на зиму. Щоб овочі, салати та інші продукти добре зберігалися та залишалися смачними, необхідно використовувати правильні інгредієнти.

Заготовки на зиму. Фото: Freepik

Це особливо стосується оцту, оскільки від вибору залежить успішність консервації. Розкажемо, які види оцту підходять для заготівлі, а які слід уникати, щоб не зіпсувати продукти.

Як правильно вибирати оцет

Оцет виконує роль консерванту, що додається збільшення терміну зберігання заготовок на зиму. Його кислотність допомагає запобігти розвитку шкідливих бактерій, включаючи ті, які можуть спричинити ботулізм. Крім того, оцет посилює смак овочів та салатів, що робить його популярним серед українських господарок.

Для консервації традиційно використовується оцет білий 9%, але можна застосовувати і оцет з кислотністю 5-6%. Також допустимо використовувати винний, бальзамічний, яблучний та рисовий оцет відповідної кислотності. При покупці оцту важливо уважно перевіряти термін його придатності.

Оцет, який не можна використовувати для консервації

Не рекомендується використовувати білий оцет із кислотністю 4% — така консервація не довго зберігатиметься. Зазвичай інформація про процент кислотності вказується на етикетці, тому перед покупкою обов'язково прочитайте її.

Якщо ви випадково законсервували овочі з оцтом 4%, банки потрібно зберігати у холодильнику та вжити консервацію протягом кількох днів.

Овочеві заготовки на зиму. Фото: Freepik

Чим можна замінити оцет для консервації

Якщо ви вважаєте за краще не використовувати оцет у консервації, його можна замінити лимонною кислотою — однієї чайної ложки буде достатньо на трилітрову банку. Також можна використовувати лимонний сік: на літрову банку консервації буде потрібно сік половини лимона.

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