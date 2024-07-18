Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Важливо знати кожній господині — які закрутки можна закривати без стерилізації arrow

Важливо знати кожній господині — які закрутки можна закривати без стерилізації

18 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Навіщо стерилізувати банки із консервацією — важливі правила приготування закруток.
Баклажани у банку. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Консервування — це процес збереження продуктів для тривалого зберігання, який включає різні методи обробки та упаковки. Одним із ключових етапів консервації є стерилізація, яка знищує мікроорганізми, здатні викликати псування продуктів. Однак не всі види заготовок вимагають обов'язкової стерилізації, деякі можна закочувати без неї.

Новини.LIVE розкажуть, які продукти потрібно обов'язково стерилізувати, а які ні.

Читайте також:

Стерилізація при консервуванні — це важливий етап, який забезпечує безпеку та тривале зберігання продуктів. Однак необхідність стерилізації залежить від типу заготовок і консервантів, що використовуються.

Продукти з високим вмістом цукру, солі або кислоти можуть консервуватися без стерилізації, тоді як овочі, м'ясо та низькокислотні продукти вимагають обов'язкової стерилізації для запобігання псуванню та харчових отруєнь.

Навіщо потрібна стерилізація

Стерилізація необхідна для знищення патогенних мікроорганізмів, таких як бактерії, дріжджі та плісняви, які можуть спричинити псування продуктів або навіть харчові отруєння. Наприклад, Clostridium botulinum, бактерія, що викликає ботулізм, може розвиватися в анаеробних умовах (без доступу повітря), що робить її особливо небезпечною при консервуванні.

null
Банки із консервацією. Фото: Freepik

Стерилізація продовжує термін зберігання продуктів, запобігаючи їх псуванню. Продукти, що пройшли стерилізацію, можуть зберігатися роками, залишаючись безпечними та їстівними.

Процес стерилізації допомагає зберегти смак, текстуру та поживні речовини продуктів, що робить їх привабливішими для споживачів.

Види заготовок, що потребують стерилізації

null
Банки із консервацією. Фото: Freepik

Овочеві та м'ясні консерви

Овочі та м'ясо є живильним середовищем для мікроорганізмів, тому їх необхідно ретельно стерилізувати. Наприклад, огірки, помідори, кабачки, м'ясні паштети та рагу вимагають обов'язкової стерилізації.

Продукти з низьким вмістом кислоти (pH вище 4,6) особливо схильні до розвитку бактерій, таких як Clostridium botulinum. До таких продуктів належать зелені овочі, м'ясо, риба та морепродукти.

Якщо при консервуванні не використовуються хімічні консерванти (наприклад, оцет, сіль, цукор), стерилізація стає обов'язковою для запобігання псуванню продуктів.

Види заготовок, що не потребують стерилізації

Що приготувати для зміцнення імунітету в домашніх умовах
Варення з ягід. Фото: Freepik

Варення та джеми

Варення та джеми, як правило, містять велику кількість цукру, що діє як натуральний консервант, що перешкоджає зростанню мікроорганізмів. Висока концентрація цукру створює несприятливі умови для бактерій та плісняви.

Солоні та мариновані продукти

Сіль та оцет, що використовуються при соленні та маринуванні, також є ефективними консервантами. Сіль знижує активність води в продуктах, а оцет створює кисле середовище, в якому мікроорганізми не можуть розвиватися. Приклади таких продуктів: солоні огірки, квашена капуста, мариновані гриби.

Продукти з високим вмістом кислоти

Фрукти та ягоди, такі як полуниця, малина, абрикоси та інші, містять природні кислоти, які запобігають зростанню патогенних мікроорганізмів. Це уможливлює їх консервацію без додаткової стерилізації.

Методи стерилізації

  • Водяна баня. Банки з продуктами поринають у киплячу воду і стерилізуються протягом певного часу. Цей метод підходить для продуктів із високим вмістом кислоти, таких як фрукти та томати.
  • Парова стерилізація (автоклав). Цей метод використовується для стерилізації продуктів із низьким вмістом кислоти. В автоклаві створюється високий тиск і температура, що дає змогу знищити всі мікроорганізми, включаючи суперечки ботулізму.
  • Стерилізація у духовці. Банки з продуктами поміщаються в розігріту духовку і стерилізуються при певній температурі. Цей метод підходить для невеликих об'ємів заготовок.
  • Мікрохвильова стерилізація. Використовується для швидкого знищення мікроорганізмів у невеликих обсягах. Банки з продуктами поміщаються в мікрохвильову піч та нагріваються до потрібної температури.
null
Банки із консервацією. Фото: Freepik

Розуміння цих принципів допоможе вам вибирати правильні методи консервації та насолоджуватися смачними та безпечними домашніми заготовками.

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитись із найпростішим перевіреним роками рецептом смачних квашених огірків — холодний спосіб.

лайфхаки консервація заготівля на зиму салат на зиму стерилізація банок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця