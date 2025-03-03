Великий піст 2025 — що можна їсти та кому дозволено не поститися

Свічки, що палають. Фото: Freepik

Великий піст — це час духовного очищення та підготовки до Великодня. Які продукти дозволені у піст, коли можна їсти рибу та хто має послаблення у дотриманні обмежень — дізнавайтеся всі деталі.

Новини.LIVE розкажуть про правила початку Великого посту в 2025 році.

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Великий піст у 2025 році розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня. Це найдовший та найсуворіший піст у православній традиції, що готує вірян до головного свята християн — Великодня.

Церковні свічки. Фото: Freepik

Його мета — не лише утримання від їжі тваринного походження, а й духовне очищення, боротьба з гріхами, переосмислення своїх вчинків та шлях до внутрішньої гармонії.

Що можна їсти у Великий піст 2025

Упродовж 48 днів віряни обмежують свій раціон, виключаючи м’ясо, молочні продукти, яйця та інші страви тваринного походження. Є лише три дні, коли дозволено їсти рибу, — 7 квітня (Благовіщення), 12 квітня (Лазарева субота) та 13 квітня (Вербна неділя).

Залежно від дня тижня правила харчування відрізняються:

Понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння (сирі овочі, фрукти, горіхи, мед, хліб, вода).

Вівторок, четвер — гарячі пісні страви без олії.

Субота, неділя — гаряча їжа з олією, дозволено трохи вина.

Однак таких суворих правил дотримуються здебільшого священнослужителі та віряни, які бажають здійснити духовний подвиг. Миряни можуть адаптувати піст під свої можливості: додавати гарячу їжу або навіть інколи їсти рибу. Важливо пам’ятати, що головна мета посту — не суворе обмеження в їжі, а духовне очищення, молитва та добрі справи.

Якщо вам важко відмовитися від усіх заборонених продуктів одразу, можна почати поступово — наприклад, спочатку виключити лише м’ясо або молочні продукти. Бог приймає щирі зусилля кожного, незалежно від їхнього масштабу.

Кому дозволено не поститися у 2025 році

Піст не має завдавати шкоди здоров’ю людини, тому існують категорії людей, яким дозволено не дотримуватися суворих обмежень:

Діти — їхній організм потребує збалансованого харчування.

Вагітні жінки та мами, що годують грудьми, — піст не повинен позначатися на здоров’ї матері та дитини.

Літні люди — особливо ті, хто має проблеми зі здоров’ям.

Люди з хронічними захворюваннями — за потреби вони можуть адаптувати свій раціон.

Ті, хто важко працює фізично або перебуває у складних умовах, зокрема військові на фронті.

Але навіть тим, кому дозволено не дотримуватися суворих обмежень у харчуванні, не слід забувати про духовний сенс посту.

Хліб, хрест і келих. Фото: Freepik

Незалежно від раціону, кожен вірянин має уникати сварок, поганих думок, марнослів’я та зайвих веселощів, а також приділяти час молитві та добрим справам.

Великдень 2025 — особливий рік для християн

Після завершення Великого посту віряни зустрінуть світле свято Воскресіння Христового. У 2025 році Великдень буде особливим — його відзначатимуть одночасно православні та католики, 20 квітня. Такий збіг трапляється нечасто, і він є символом єдності християн по всьому світу.

Великий піст — це не лише час утримання, а й можливість для внутрішнього перетворення, самовдосконалення та очищення. Головне — проходити його з чистим серцем, добрими намірами та вірою в Бога.

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